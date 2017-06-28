|
Видеофакт: полчища саранчи атаковали поля в Дагестане
28.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Насекомые вторглись на территорию в сотни тысяч квадратных километров, после чего власти ввели режим ЧС. Предпринимаются различные попытки решить проблему, в частности распыление пестицидов как с земли, так и с воздуха.
Саранча уже не в первый раз нападает на поля в Дагестане в этом месяце — в середине июня в четырех районах республики уже вводился режим ЧС в связи с атакой насекомых.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Саранча атаковала поля в Дагестане, из-за чего власти региона были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации. Смотрите на видео, как саранча опустошает...
|
Архив (Разное)
Комментарии