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Видеофакт: полчища саранчи атаковали поля в Дагестане

28.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Насекомые вторглись на территорию в сотни тысяч квадратных километров, после чего власти ввели режим ЧС. Предпринимаются различные попытки решить проблему, в частности распыление пестицидов как с земли, так и с воздуха.

Саранча уже не в первый раз нападает на поля в Дагестане в этом месяце — в середине июня в четырех районах республики уже вводился режим ЧС в связи с атакой насекомых.

 
 
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Саранча атаковала поля в Дагестане, из-за чего власти региона были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации. Смотрите на видео, как саранча опустошает...

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