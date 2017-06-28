Видеофакт: полчища саранчи атаковали поля в Дагестане

Насекомые вторглись на территорию в сотни тысяч квадратных километров, после чего власти ввели режим ЧС. Предпринимаются различные попытки решить проблему, в частности распыление пестицидов как с земли, так и с воздуха.

Саранча уже не в первый раз нападает на поля в Дагестане в этом месяце — в середине июня в четырех районах республики уже вводился режим ЧС в связи с атакой насекомых.