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Глазами очевидца: Sputnik о "минировании" парка имени Челюскинцев
30.06.2017 16:49 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
К корреспондентам Sputnik также подошел милиционер и попросил покинуть парк и как можно скорее. Сказал, что идут учения.
На место прибыли сотрудники саперно-пиротехнической службы внутренних войск, органов внутренних дел, ОМОНа. Работали кинологи со служебными овчарками, которые осматривали в том числе мусорные баки.
Посетителей продолжали выводить из парка, площадь которого составляет 78 гектаров. Среди них оказались и молодожены, проводившие там фотосессию.
Большой паники и возмущения среди эвакуированных не было. Работники парка спокойно дожидались, пока их обратно пустят на рабочие места, и обменивались мнениями. Один их фотографов рассказал, что ему сообщил его руководитель, что вся эта "операция" на два часа. А специалист кафе отметила, что некоторые продавцы спрятались в своих киосках и избежали эвакуации.
По официальной информации, в пятницу поступил ложный звонок о минировании парка.
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Корреспонденты Sputnik оказались в числе тех, кого эвакуировали из столичного парка имени Челюскинцев в пятницу. Смотрите на видео, как прошла эвакуация отдыхающих...
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