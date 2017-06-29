Минский парк имени Челюскинцев был эвакуирован в пятницу около полудня : посетителей и работников парка, в том числе продавцов, правоохранители просили экстренно покинуть парк. По сообщениям очевидцев, специалисты объяснили это тем, что поступило сообщение о минировании парка.



© Sputnik / Виктор Толочко Парк Челюскинцев снова заработал

К корреспондентам Sputnik также подошел милиционер и попросил покинуть парк и как можно скорее. Сказал, что идут учения.

На место прибыли сотрудники саперно-пиротехнической службы внутренних войск, органов внутренних дел, ОМОНа. Работали кинологи со служебными овчарками, которые осматривали в том числе мусорные баки.

Посетителей продолжали выводить из парка, площадь которого составляет 78 гектаров. Среди них оказались и молодожены, проводившие там фотосессию.

Большой паники и возмущения среди эвакуированных не было. Работники парка спокойно дожидались, пока их обратно пустят на рабочие места, и обменивались мнениями. Один их фотографов рассказал, что ему сообщил его руководитель, что вся эта "операция" на два часа. А специалист кафе отметила, что некоторые продавцы спрятались в своих киосках и избежали эвакуации.

По официальной информации, в пятницу поступил ложный звонок о минировании парка.