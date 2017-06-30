5 мотивирующих фильмов, которые заставят вас начать бегать

Треть лета уже почти позади, а вы еще не начали бегать, как обещали себе? Непорядок. Но это не проблема, ведь AFISHA.TUT.BY уже спешит к вам на помощь со своей подборкой мотивирующих фильмов о бегунах и трудностях, через которые им приходилось переступать.

«Сила воли»





Режиссер: Стивен Хопкинс. О чем кино: История легендарного чернокожего атлета Джесси Оуэнса, чье невероятное упорство привело его на Олимпийские игры 1936 года в нацистском Берлине. Встретившиеся на его пути преграды и искушения — ничто в сравнении с грандиозным забегом, за которым следил весь мир. Затаив дыхание, одни надеялись на победу Джесси как на символ справедливости и достоинства, а другие жаждали его поражения во имя триумфа идеологии. Несколько секунд — и Джесси ворвался в историю, бросив дерзкий вызов самому Гитлеру.

Если вам не хватает внутреннего стержня для того, чтобы утром или вечером натянуть кроссовки и выбраться на пробежку, фильм с мудреным названием «Сила воли» — то, что нужно для вас. В основе ленты — история афроамериканского спортсмена Джесси Оуэнса, который не только впервые в истории в 1936 году смог завоевать медали сразу в четырех олимпийских дисциплинах, но еще и тем самым буквально плюнул в лицо нацистской доктрине и расовой теории. Наверняка лицо Гитлера, отказывающегося пожимать руку бегуну, для Джесси стало куда большей наградой, чем золото на шее или пяток сброшенных килограммов.

Мотивирующий фильм покажет все испытания, через которые бегуну пришлось пройти, чтобы установить исторический рекорд и игриво щекотнуть своим достижением нацистский режим.

«Беги, толстяк, беги»





Режиссер: Дэвид Швиммер. О чем кино: это Лондонский марафон, тысячи ног бегут по набережной Темзы. Две из них принадлежат не очень спортивному неудачнику Дэннису Дойлу. Он бежит для того, чтобы вновь завоевать уважение (а возможно, и любовь) Либби. Это девушка, которую он бросил у алтаря беременной и с разбитым сердцем пять лет назад. А рядом с ним бежит новый друг Либби — красивый, успешный, уверенный в себе и в отличной форме. Сможет ли Дэннис вернуть то, что потерял? Одно известно наверняка — он готов отдать сердце и душу, чтобы получить еще один шанс.

Нередко говорят, что главное в спорте — не победа над кем-то, а победа над самим собой. Но все-таки нередко к этому примешиваются и другие цели, будь это надоедливые лишние килограммы, заветная медаль или что-то куда более серьезное.

Например, для героя фильма «Беги, толстяк, беги» цель максимально конкретна — вернуть уважение (а в идеале — и любовь) своей экс-невесты, которую он бросил у алтаря и с которой у него общий ребенок. Как это сделать? Очевидно, пробежать Лондонский марафон, ведь это идеальное решение любой ситуации.

Фильм еще хорош тем, что он не пытается утопить зрителя потоком мотивационных речей, оставаясь по большей части неплохой лентой, одновременно и смешной, и трогательной. Это и понятно, ведь все устремления героя сводятся не к статистическим достижениям, а к личному счастью и искуплению ошибок.

«Одиночество бегуна на длинные дистанции»





Режиссер: Тони Ричардсон. О чем кино: картина рассказывает о Колине Смите, юноше, приговоренном после ограбления булочной к пребыванию в исправительной школе. Директор школы верит в реабилитационные возможности спорта и, узнав, что Колин — прирожденный бегун, уговаривает его тренироваться, чтобы иметь возможность участвовать в местных состязаниях, что обеспечит ему особые привилегии в случае победы. Большая часть фильма занята тренировками Колина, во время которых он и вспоминает о событиях, людях и взаимоотношениях с ними, которые привели его к такому итогу. Наступает день соревнований, Колин легко побеждает соперников, но у самого финиша выкидывает совершенно неожиданный финт.

А еще бег можно воспринимать достаточно метафорично, как и путешествия. Ведь кто-то может мчаться по тротуару или асфальту, кто-то рвать жилы, чтобы преодолеть финишную ленту, а кто-то бежит от себя и личных проблем.

В центре этого уже классического фильма с длинным названием — проблемный британский подросток, который из-за ограбления булочной попадает в невеселое исправительное учреждение. Однако не все так плохо — в озлобленном бунтаре директор колонии замечает отличного бегуна и готовит его к большим вызовам впереди.

Лента, конечно, вряд ли научит вас правильно бегать и вряд ли станет близким отражением вашей повседневной жизни — социальные вопросы Туманного Альбиона середины ХХ века немного отличаются от белорусской действительности. Тем не менее это прекрасная картина о силе воли и внутреннем бунте, отлично сыгранная и снятая.

«Финишная прямая»





Режиссер: Режис Варнье. О чем кино: проведя пять лет в тюрьме, Лейла выходит на свободу. Она встречает молодого атлета Янника, который потерял зрение после несчастного случая. Несмотря на свою инвалидность, он продолжает практиковаться в беге, но ему нужен спутник-поводырь. Сама в прошлом атлет, Лейла решает помочь ему.

А если для вас фильм — не фильм без очаровательной «лав-стори», то «Финишная прямая» наверняка сможет вас заинтересовать. Еще одна причина остановиться на конкретно этой ленте — Франция, страна производства.

Два главных героя, конечно же, бегуны. Правда, не с самым простыми судьбами, причем дело не в цвете кожи или семейных проблемах, все немного иначе. Парень Янник потерял зрение, а девушка Лейла пять лет провела за решеткой — однако останавливаться на этих персональных трагедиях они не планируют. Собственно, в этом и заключается ядро фильма о бегуне и его партнере-поводыре.

Фильм о любви, беге и преодолении проблем, даже весьма серьезных. Если после просмотра картины о том, как слепой Янник не сдается и упорно наворачивает километр за километром, вы все еще чувствуете желание развалиться на диване вместо пробежки — включайте его снова.

«Префонтейн»





Режиссер: Стив Джеймс. О чем кино: история драматической жизни легендарного Стива Префонтейна, спортсмена, которому не было равных на беговой дорожке. Для него не существовало нерушимых границ и недостижимых рекордов. Но солнце олимпийского золота жестоко к тем, кто подлетает к нему слишком близко. На пути к победе Префонтейну пришлось пережить горечь поражений, способных остановить любого, но только не его. Великое и трагическое — две стороны золотой медали, и Стиву Префонтейну суждено было стать самой трагической великой звездой мирового спорта.

«Я собираюсь работать так, чтобы из меня вылетали кишки», — здравый (или все-таки с перегибом?) подход к спорту всегда отличал героя картины Стива Префонтейна, легендарного американского бегуна. Парень, сыгранный оскароносным Джаредом Лето, не просто бил рекорд за рекордом и почти что умирал на дорожке, но и стал настоящим символом для молодежи и одной из фигур, вызвавшей беговой бум в Штатах.

Наверное, эту ленту в принципе можно считать одной из самых мотивирующих именно из-за личности, в честь которой ее сняли. Стив Префонтейн слыл очень агрессивным бегуном, который стремился к невозможному и не давал себе поблажек, — именно это, пожалуй, больше всего необходимо всем спортсменам и даже любителям, впервые зашнуровавшим кроссовки.