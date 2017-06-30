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5 мотивирующих фильмов, которые заставят вас начать бегать
Треть лета уже почти позади, а вы еще не начали бегать, как обещали себе? Непорядок. Но это не проблема, ведь AFISHA.TUT.BY уже спешит к вам на помощь со своей подборкой мотивирующих фильмов о бегунах и трудностях, через которые им приходилось переступать.
«Сила воли»
Если вам не хватает внутреннего стержня для того, чтобы утром или вечером натянуть кроссовки и выбраться на пробежку, фильм с мудреным названием «Сила воли» — то, что нужно для вас. В основе ленты — история афроамериканского спортсмена Джесси Оуэнса, который не только впервые в истории в 1936 году смог завоевать медали сразу в четырех олимпийских дисциплинах, но еще и тем самым буквально плюнул в лицо нацистской доктрине и расовой теории. Наверняка лицо Гитлера, отказывающегося пожимать руку бегуну, для Джесси стало куда большей наградой, чем золото на шее или пяток сброшенных килограммов.
Мотивирующий фильм покажет все испытания, через которые бегуну пришлось пройти, чтобы установить исторический рекорд и игриво щекотнуть своим достижением нацистский режим.
«Беги, толстяк, беги»
Нередко говорят, что главное в спорте — не победа над кем-то, а победа над самим собой. Но все-таки нередко к этому примешиваются и другие цели, будь это надоедливые лишние килограммы, заветная медаль или что-то куда более серьезное.
Например, для героя фильма «Беги, толстяк, беги» цель максимально конкретна — вернуть уважение (а в идеале — и любовь) своей экс-невесты, которую он бросил у алтаря и с которой у него общий ребенок. Как это сделать? Очевидно, пробежать Лондонский марафон, ведь это идеальное решение любой ситуации.
Фильм еще хорош тем, что он не пытается утопить зрителя потоком мотивационных речей, оставаясь по большей части неплохой лентой, одновременно и смешной, и трогательной. Это и понятно, ведь все устремления героя сводятся не к статистическим достижениям, а к личному счастью и искуплению ошибок.
«Одиночество бегуна на длинные дистанции»
А еще бег можно воспринимать достаточно метафорично, как и путешествия. Ведь кто-то может мчаться по тротуару или асфальту, кто-то рвать жилы, чтобы преодолеть финишную ленту, а кто-то бежит от себя и личных проблем.
В центре этого уже классического фильма с длинным названием — проблемный британский подросток, который из-за ограбления булочной попадает в невеселое исправительное учреждение. Однако не все так плохо — в озлобленном бунтаре директор колонии замечает отличного бегуна и готовит его к большим вызовам впереди.
Лента, конечно, вряд ли научит вас правильно бегать и вряд ли станет близким отражением вашей повседневной жизни — социальные вопросы Туманного Альбиона середины ХХ века немного отличаются от белорусской действительности. Тем не менее это прекрасная картина о силе воли и внутреннем бунте, отлично сыгранная и снятая.
«Финишная прямая»
А если для вас фильм — не фильм без очаровательной «лав-стори», то «Финишная прямая» наверняка сможет вас заинтересовать. Еще одна причина остановиться на конкретно этой ленте — Франция, страна производства.
Два главных героя, конечно же, бегуны. Правда, не с самым простыми судьбами, причем дело не в цвете кожи или семейных проблемах, все немного иначе. Парень Янник потерял зрение, а девушка Лейла пять лет провела за решеткой — однако останавливаться на этих персональных трагедиях они не планируют. Собственно, в этом и заключается ядро фильма о бегуне и его партнере-поводыре.
Фильм о любви, беге и преодолении проблем, даже весьма серьезных. Если после просмотра картины о том, как слепой Янник не сдается и упорно наворачивает километр за километром, вы все еще чувствуете желание развалиться на диване вместо пробежки — включайте его снова.
«Префонтейн»
«Я собираюсь работать так, чтобы из меня вылетали кишки», — здравый (или все-таки с перегибом?) подход к спорту всегда отличал героя картины Стива Префонтейна, легендарного американского бегуна. Парень, сыгранный оскароносным Джаредом Лето, не просто бил рекорд за рекордом и почти что умирал на дорожке, но и стал настоящим символом для молодежи и одной из фигур, вызвавшей беговой бум в Штатах.
Наверное, эту ленту в принципе можно считать одной из самых мотивирующих именно из-за личности, в честь которой ее сняли. Стив Префонтейн слыл очень агрессивным бегуном, который стремился к невозможному и не давал себе поблажек, — именно это, пожалуй, больше всего необходимо всем спортсменам и даже любителям, впервые зашнуровавшим кроссовки.
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AFISHA.TUT.BY уже спешит вам на помощь со своей подборкой мотивирующих фильмов о бегунах и трудностях, через которые им приходилось переступать.
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