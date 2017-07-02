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День Республики: как минчане празднуют 3 июля

03.07.2017 17:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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День Независимости — главный государственный праздник в Беларуси — отмечают 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Традиционно в этот день проходит торжественный парад с участием президента республики Александра Лукашенко, а по всей стране организовывают концертные программы и ярмарки.

День Республики: как минчане празднуют 3 июля
© Sputnik/ Евгений Казарцев, Сергей Пушкин
Танки, тракторы и самолеты: парад к 3 июля

Самые массовые гуляния на 3 июля — в столице: тысячи минчан вышли отметить День Независимости на площадки во всех районах города. Главное место в 2017-м — площадка у Дворца Спорта, где проходит ярмарка "Город мастеров", а все желающие могут угоститься шашлыками или послушать концерт.

Гуляют и в столичных парках: например, в парке имени Горького в День Независимости организовали небольшой концерт с участием заслуженных и народных коллективов Беларуси.

Отдохнуть и хорошо провести время в этот день могут не только взрослые, но и дети: для самых маленьких белорусов на площадках организованы специальные детские зоны — с игрушками, надувными аттракционами и другими развлечениями.

Где гуляют на День Независимости минчане — в инфографике Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
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В День Независимости места гуляний в белорусской столице расположились в каждом районе. Смотрите видео Sputnik о том, как проводят праздник белорусы в центре Минска.

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