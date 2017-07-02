День Республики: как минчане празднуют 3 июля

День Независимости — главный государственный праздник в Беларуси — отмечают 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Традиционно в этот день проходит торжественный парад с участием президента республики Александра Лукашенко, а по всей стране организовывают концертные программы и ярмарки.



© Sputnik/ Евгений Казарцев, Сергей Пушкин Танки, тракторы и самолеты: парад к 3 июля

Самые массовые гуляния на 3 июля — в столице: тысячи минчан вышли отметить День Независимости на площадки во всех районах города. Главное место в 2017-м — площадка у Дворца Спорта, где проходит ярмарка "Город мастеров", а все желающие могут угоститься шашлыками или послушать концерт.

Гуляют и в столичных парках: например, в парке имени Горького в День Независимости организовали небольшой концерт с участием заслуженных и народных коллективов Беларуси.

Отдохнуть и хорошо провести время в этот день могут не только взрослые, но и дети: для самых маленьких белорусов на площадках организованы специальные детские зоны — с игрушками, надувными аттракционами и другими развлечениями.

Где гуляют на День Независимости минчане — в инфографике Sputnik>>