Сегодня — День независимости Республики Беларусь. То есть — повод не только для праздника для всех тех, кто любит эту страну и желает ей добра, но и для обсуждения состояния этой самой независимости, которая не дает покоя некоторым недоброжелателям Беларуси и развития белорусско-российских отношений.

Поддерживая слова президента Беларуси Александра Лукашенко , высказанные им в минувшую субботу в ходе Торжественного собрания в честь Дня республики, об исключительной важности отношений Беларуси с Россией, не могу не высказать своей позиции об отношении руководства РБ к Евросоюзу и, в частности, к участию Минска в проекте ЕС "Восточное партнерство" (ВП), как нельзя лучше иллюстрирующему состояние белорусского суверенитета.

Равноправный диалог

Названный проект был инициирован в 2008 году Польшей в отношении шести постсоветских стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. (Чиновники ЕС попытались распространить ВП также на Калининградскую область РФ). Но стал этот проект не столько фактором укрепления партнерства Беларуси и ЕС, сколько логичным дополнением к политике продвижения НАТО к границам России.

Так, в Пражской декларации 2009 года подчеркивалось, что в своей деятельности ВП будет руководствоваться принципом "кондициональности" — включения постсоветских стран в проект лишь при условии выполнения ими требований ЕС. Равноправный диалог (без которого реальное партнерство немыслимо) и учет интересов вовлекаемых в проект государств были исключены, как видим, уже на старте.

Чиновники Евросоюза поддержали польский проект, посчитав его альтернативой евразийской интеграции, и постарались навязать элитам постсоветских стран "дилемму": или Евросоюз, или ЕАЭС. В результате в ноябре 2013 года на саммите в Вильнюсе лидеры Грузии и Молдовы вынуждены были подписать договор об Ассоциации с ЕС, а в Украине, президент которой отказался подписать аналогичный договор, был инициирован майдан, завершившийся госпереворотом и гражданской войной. Соответственно, после взятия власти в Киеве прозападными силами, Порошенко на саммите в Риге подписал договор об Ассоциации с ЕС без предварительных условий.

Катастрофические последствия ВП для Украины абсолютно очевидны. Проект этот — банкрот , и сегодня, помимо Украины в "Восточное партнерство" (в ЕС и НАТО) всерьез устремлены разве что только грузинские элиты, что объяснимо: "евроинтеграция" рассматривается ими как ответ на пророссийский выбор Абхазии и Южной Осетии.

В Молдове в ходе президентских выборов 2016 года проевропейский кандидат получил отпор со стороны населения. Что касается Азербайджана и Армении, то они фактически отвергли условия ЕС о присоединении к ВП, продолжая контактировать с еврочиновниками преимущественно в формате "консультаций вежливости".

Зачем Беларусь "Восточному партнерству"?

К сожалению, остается открытым вопрос, почему участие в "интеграционных" программах Евросоюза и Вышеградской группы по-прежнему актуально для Беларуси, являющейся страной-учредителем ЕАЭС, ОДКБ и Союзного государства.

Очевидно, что Беларусь нужна русофобам Польши, реваншистам Германии и националистам Литвы так же, как и Украина — в качестве Троянского коня в новом постсоветском единении вокруг Москвы. С другой стороны, ВП по-прежнему актуально в Беларуси не только в силу нарастающего давления на белорусские элиты со стороны некоторых своих западных соседей, но и в силу наличия в ней соответствующих внутренних факторов.

Первый такой фактор объясняется здоровым прагматизмом власти. Подобно руководству, например, Сербии, руководство которой стремится использовать в своих интересах и Евросоюз, и Россию, и Китай, белорусское руководство в нынешней непростой экономической ситуации рассчитывает на привлечение в страну не только российских, но также "длинных" западных денег.

Второй фактор — иллюзии некоторых граждан страны в отношении того, что эти деньги вот-вот придут в республику. Понятно, что западных денег, помимо "связанных" кредитов лояльным структурам и грантов для оппозиции, в Беларуси не будет (с какой стати ЕС и МВФ откажутся от колониальной политики в случае с Беларусью?), тем не менее, в республике, как и в некоторых других постсоветских странах, находятся персонажи, которые всерьез верят (или делают вид) в "европейское" будущее своей страны.

Третий фактор наличия в Беларуси некоторого количества "еврофилов" — это заблуждения относительно того, что в Беларуси, свято хранящей память о Великой Отечественной войне, невозможен нацистский переворот, как это случились на Украине зимой 2014 года.

Да, власти в Беларуси продемонстрировали свою способность жестко отстаивать закон (пример тому — День воли 27 марта), однако сознание, например, молодежи формируется сегодня не столько на улицах, сколько в виртуальном пространстве, где главенствуют иные и, как правило, западные авторитеты и кумиры.

Разумеется, каждый из названных факторов сам по себе не является достаточным основанием для резкого роста в РБ проевропейских и антироссийских настроений. Однако это не значит, что западные стратеги, опытные в организации всевозможных провокаций и государственных переворотов, откажутся от попыток использовать все эти малозаметные факты протеста в своих интересах.

Ни для кого не секрет, за что и в каких целях получила в 2015 году Нобелевскую премию по литературе белорусский публицист Светлана Алексиевич. Известно, почему структуры НАТО стимулируют в Беларуси "исследования", направленные на фабрикацию "доказательств" стремления России превратить Беларусь в некую "серую" зону. Понятно и то, почему республика все больше вовлекается в проевропейские информационные, образовательные и т.п. проекты.

Словом, реальность такова, что современная Беларусь — не просто объект притязаний евроэлит, настроенных на усиление конфронтации с РФ, но новое (после Украины) и главное направление удара по российской и православной идентичностям.

Но что Минск может противопоставить системному давлению со стороны апологетов Збигнева Бжезинского, идеей-фикс которого всегда было возрождение Речи Посполитой с захватом поляками Киева, Минска и Москвы?

Для начала важно осознать, что, в отличие от той же Сербии, находящейся в жестком враждебном окружении, Беларусь — это не один из рубежей Европы, но западный форпост Северной Евразии. Она — важнейший элемент ЕАЭС и системообразующий элемент трансформирующейся в один из полюсов многополярного мира евразийской цивилизации.

К сожалению, названные аспекты подлинной независимости Беларуси отходят на задний план перед стремлением отдельных представителей белорусской "интеллигенции" перелицевать белорусскую историю на проевропейский лад.

Может быть, поэтому некоторые евразийские СМИ полагают , что "Беларусь сделала выбор, и этот выбор — не в пользу России".

С моей точки зрения, Беларусь еще не сделала окончательного выбора. Борьба за этот выбор в республике только начинается.

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