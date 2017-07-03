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Александра Саснович выбыла в 1-м раунде Уимблдона

03.07.2017 23:21 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Александра Саснович (№ 89 рейтинга WTA) не вышла во 2-й раунд основной сетки Уимблдона. В стартовом поединке она проиграла 20-летней победительнице «Ролан Гаррос-2017» Елене Остапенко (№ 13) из Латвии — 0:6, 5:1, 3:6.


Александра Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первый сет «под ноль» выиграла латвийская теннисистка, взявшая 3 гейма на чужой подаче и при 4 двойных ошибках со стороны Саснович.

Во втором сете доминировала уже белоруска, отдавшая сопернице лишь 1 гейм и реализовавшая 2 брейк-пойнта из 3-х.

В решающей партии латвийка лихо начала и со старта выиграла 5 из 6-ти геймов (5:1). Однако затем белоруска уперлась и отыграла два гейма (5:3). Но следующий гейм оказался последним в матче, хотя белоруска, отыграв три матчбола, и сумела довести дело до «больше-меньше», уступая 0:40. В концовке же удачливее оказалась Остапенко.

Матч продолжался 1 час 20 минут.

Саснович — Остапенко — 0:6, 5:1, 3:6

Эйсы 3−1

Двойные ошибки 5−4

Попадание первой подачи 59% (34 из 58) — 56% (41 из 73)

Выигрыш первой подачи 53% (18 из 34) — 61% (25 из 41)

Выигрыш второй подачи 33% (8 из 24) — 50% (16 из 32)

Очки, выигранные у сетки 50% (3 из 6) — 69% (9 из 13)

Реализация брейк-пойнтов 36% (4 из 11) — 75% (6 из 8)

Активно выигранные очки 11−24.

Невынужденные ошибки 23−23.

Все выигранные очки 58−73.

В итоге 20-летняя латвийка выходит во 2-й раунд, а Саснович выбывает из одиночного разряда.

Лучшими достижениями Александры Саснович на Уимблдоне являются выходы во 2-й раунд основной сетки в 2015 и 2016 годах.

 
 
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Белоруска Александра Саснович (№ 89 рейтинга WTA) не вышла во 2-й раунд основной сетки Уимблдона. В стартовом поединке она проиграла 20-летней победительнице "Ролан...

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