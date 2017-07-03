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Александра Саснович выбыла в 1-м раунде Уимблдона
Белоруска Александра Саснович (№ 89 рейтинга WTA) не вышла во 2-й раунд основной сетки Уимблдона. В стартовом поединке она проиграла 20-летней победительнице «Ролан Гаррос-2017» Елене Остапенко (№ 13) из Латвии — 0:6, 5:1, 3:6.
Первый сет «под ноль» выиграла латвийская теннисистка, взявшая 3 гейма на чужой подаче и при 4 двойных ошибках со стороны Саснович.
Во втором сете доминировала уже белоруска, отдавшая сопернице лишь 1 гейм и реализовавшая 2 брейк-пойнта из 3-х.
В решающей партии латвийка лихо начала и со старта выиграла 5 из 6-ти геймов (5:1). Однако затем белоруска уперлась и отыграла два гейма (5:3). Но следующий гейм оказался последним в матче, хотя белоруска, отыграв три матчбола, и сумела довести дело до «больше-меньше», уступая 0:40. В концовке же удачливее оказалась Остапенко.
Матч продолжался 1 час 20 минут.
В итоге 20-летняя латвийка выходит во 2-й раунд, а Саснович выбывает из одиночного разряда.
Лучшими достижениями Александры Саснович на Уимблдоне являются выходы во 2-й раунд основной сетки в 2015 и 2016 годах.
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Белоруска Александра Саснович (№ 89 рейтинга WTA) не вышла во 2-й раунд основной сетки Уимблдона. В стартовом поединке она проиграла 20-летней победительнице "Ролан...
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