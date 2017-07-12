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Максим Мирный завершил выступление на Уимблдоне

12.07.2017 23:19 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Максим Мирный завершил выступление на Уимблдоне.

12 июля в матче 3-го раунда смешанного разряда Максим Мирный вместе с россиянкой Екатериной Макаровой проиграли британскому дуэту Кен Скупски / Джоселин Рае — 7:5, 4:6, 7:9. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

В 1998 году в паре с Сереной Уильямс Максим Мирный выиграл финал микста Уимблдонского турнира.

11 июля Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским выбыл в четвертьфинале парного разряда.

В 2003 году Максим Мирный в паре с индийцем Махешем Бхупати дошел до финала парного Уимблдона. Еще трижды с разными партнерами белорус добирался до полуфинала (2001, 2005, 2016).

Также на четвертьфинальной стадии парного разряда завершил выступление белорус Андрей Василевский в дуэте с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо.

26-летний Андрей Василевский является дебютантом основной сетки турниров «Большого шлема».

Его напарник Ханс Подлипник-Кастильо прежде трижды выступал на таком уровне, в 2016 году добравшись до 2-го круга парного разряда Уимблдона, а на Australian Open и US Open выбыл в 1-м раунде.

 
 
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Белорусский теннисист Максим Мирный завершил выступление на Уимблдоне.

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