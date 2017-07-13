Как строится уникальная транспортная развязка в Бресте

Возведение второй очереди Западного обхода Бреста набирает обороты. Проект, пуск которого запланирован на 2019-й год, позволит ликвидировать очереди на железнодорожных переездах, перераспределить автомобильные потоки и освободить центральные улицы города от большегрузов. Корреспондент «Р» отправилась на место гигантской стройки, пишет «СБ».



Эскиз развязки. Фото: "СБ"

Западный обход города Бреста — это грандиозный проект, который был запущен пять лет назад. Завершением первой очереди стало открытие в 2014 году шестиполосного автомобильного моста через реку Мухавец в районе Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Пробок в городе стало меньше.

Ко второй очереди строительства приступили в начале этого года. Строители взялись за возведение путепровода через железную дорогу с опирающимся на колонны кольцом и лучами-съездами. Немаловажный факт: параллельно со строительством виадука будут реконструировать существующие транспортные развязки дорожно-уличной сети, связанные с новым путепроводом. Таким образом, общая длина бетонного титана составит примерно три километра.



В этом месте через два года будет 3-километровый путепровод с разветвленной системой съездов. Фото: "СБ"

Руководитель строительного управления № 158 ОАО «Стройтрест № 8» (организации-генподрядчика объекта) Игорь Кулинич предлагает встретиться на стройплощадке, расположенной на перекрестке улиц Лейтенанта Рябцева и Брестских Дивизий. В нескольких местах этот автомобильный узел пересекают железнодорожные пути. Живущие по ту сторону переездов горожане обычно подстраиваются под движение поездов. Но Игорь Васильевич уже знает, когда проблема закрытых шлагбаумов в этом районе города будет окончательно решена:

— Поставлена задача завершить строительство к празднованию 1000-летия города, то есть к 2019 году. Работаем мы по графику. Сегодня имеем 12 готовых опор со стороны улицы Зубачева, а всего путепровод будут держать 109 опор.

Фундамент опоры — это десятки свай от 10 метров длиной, более сотни «кубов» бетона, монолитные колонны и монолитный ригель. Между опорами укладываются балки по 33 метра длиной. Специалисты подсчитали: поверхность будущего путепровода — около пяти гектаров.





В нашу беседу включается начальник стройки «Западный обход города Бреста. 2-я очередь» Дмитрий Ганчук:

— Мы используем два вида свай. Вдоль улицы Поплавского, где проходит жилой сектор, делаем буронабивные. Согласно нормам проектирования, ближе 150 метров к жилому сектору применять обычные забивные сваи запрещено. Вибрация может повлиять на строение жилого дома. Плюс создается дискомфорт из-за сильного шума для людей. К тому же буронабивные сваи в два с половиной раза дороже забивных.

Строительство в центре города — труд вдвойне нелегкий. Краны, бульдозеры и десятки специалистов — все должны каким-то образом уместиться на выделенных для рабочих островках. Строительство ведется фактически бок о бок с жилым сектором и оживленными транспортными артериями. Часть бытовок соседствует с действующей железной дорогой: так что прежде чем производить работы, строители подолгу согласовывают чертежи с железнодорожниками.





Иногда приходится корректировать транспортное русло. Например, недавно надо было сместить трассу канализации: согласно проекту, она проходила бы аккурат под опорой. Временное изменение движения транспорта согласовывали с соответствующими службами: городским автобусным парком, брестским дорожно-эксплуатационным предприятием, с ГАИ.

Людям должно быть удобно

Поблизости с местом, где мы находимся, сейчас строят 20 усадебных домов. Работы должны завершить к осени этого года. Сюда, на улицу Высоковскую, на территорию бывшего аэродрома, переселят часть жителей с улицы Поплавского. Их дома снесут, освободив дорогу путепроводу. Заприметив во дворе дома № 15 людей, решила поинтересоваться, устраивает ли их чемоданное настроение.





К калитке подходит Светлана Александровна, дочь 90-летней хозяйки дома Надежды Рачковской:

— Для нас переезд — большое благо. Дом был построен в 1957 году, ремонт делали давно. Крышу лет двадцать назад чинили. В новом доме все будет новое, учтены все наши пожелания по планировке. Переезда ждем, но точную дату нам пока не называли.

Активно идет демонтаж части соседствующего с Рачковскими здания ОАО «Брестсельмаш». В нем уже нет окон, приступили к разбору крыши и верхнего этажа. В скором времени четырех­этажный строительный объект превратится в двухэтажный. Над ним пройдет путепровод, ведущий к гигантскому кольцу с наружным диаметром около 140 метров.





Вообще, строительство второй очереди Западного обхода — типовое, однако в нем есть нюансы. О них знает руководитель филиала «Мостоотряд № 58» ОАО «Мостострой» Олег Белый:

— Интерес представляет техническое решение для кольцевой развязки в середине путепровода. Этот элемент мы впервые для Бреста выполним в монолите.

К вопросу контроля

Как контролируют соблюдение технических регламентов на столь масштабном строительном объекте, узнала на участке возле улицы Зубачева. Здесь специалисты СУ № 116 ОАО «Стройтрест № 8» монтируют балки, вяжут арматуру, заливают швы бетоном. Если работа выполнена некачественно, это будет сразу видно: появятся поры, трещины, неровности.

Мастер строительно-монтажных работ строительного управления № 116 Евгений Троцюк признает, что представители контролирующих структур у них гости частые:

— Один раз в два дня стабильно проверяют процесс и качество выполняемых работ, чтобы можно было оперативно внести исправления.

Строительство Западного обхода Бреста ведется в соответствии с указом Президента. В перспективе магистраль соединит автодороги Р-17 Брест — граница Украины и М-1 Брест — Минск — граница России, а также международные автомобильные пограничные пункты пропуска «Брест — Тересполь» и «Козловичи — Кукурыки».