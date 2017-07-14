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Молодые политологи получили первый опыт общения на радио

14.07.2017 22:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Студенты-политологи из Белорусского государственного экономического университета посетили информационное агентство и радио Sputnik Беларусь, где не только познакомились с его работой, но и попробовали себя в качестве собеседников на радио. Будущие политические эксперты изложили свои взгляды на текущую ситуацию и поделились своими суждениями с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым. Первым нашим собеседником был Евгений Тимошевич.

"Политология у нас в Беларуси является специфической дисциплиной, которая преподается всего в трех вузах страны. Мы проводили небольшое социологическое исследование, и 80% опрашиваемых, среди которых были представители разных слоев населения, не смогли ответить на вопрос — кто такие политологи и чем занимаются. Многие ассоциируют политологов с депутатами или чиновниками и никак не связывают деятельность политологов с анализом политической жизни, политических процессов, анализом деятельности различных партий и институтов", — отметил Тимошевич.

Гости студии рассказали о собственных политических взглядах и продемонстрировали разнообразие мнений по самым ключевым вопросам жизни общества. Беседа получилась полемической и периодически принимала юмористический характер.

Занимательную беседу с будущими политологами слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Студенты Белорусского государственного экономического университета, будущие политологи, рассказали на радио Sputnik Беларусь о своих политических предпочтениях и...

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