Автомобильный фестиваль SunDay проводится под Гродно уже в восьмой раз и каждый год собирает все большее количество участников. В этом году мероприятие собрало более 300 уникальных автомобилей и мотоциклов. Для зрителей фестиваль открыл свои ворота в полдень 15 июля.





«Вот же для малых раздолье», — толпа из подростков, любопытных мальчишек и мужчин постарше собралась около одного из автомобиля с открытым капотом, показывая всю мощность двигателя. Мальчишки в восторге. Хозяева машин только усмехаются.

В этом году организаторы пообещали, что SunDay в этом году станет рекордным: 300 машин приехали из 7 стран мира. Здесь, например, представлены автомобили из Польши, Литвы, Испании, России. Фестиваль традиционно проводится на территории аэродрома Каролино около Юбилейного озера. Уже с первых часов начала работы мероприятия на дорогах, ведущих к месту проведения образовались пробки. Очередь из машин растянулась на несколько километров.



















— С погодой, конечно, повезло. Солнце, конечно, припекает, но могли бы мокнуть под дождем и зрителей было бы намного меньше, — говорит один из участников Максим. Хозяева уникальных автомобилей с удовольствием общаются с посетителями, рассказывают об особенностях своих «крошек» и «монстров».

Вот, например, москвичи Андрей и Ольга привезли на фестиваль свою Toyota Camry. Машина стилизована под казино.

— «Золотая» машина, — говорит Андрей и рассказывает, что аэрография обошлась в 12 тысяч долларов, специальные диски для колес в виде рулетки еще в 6 тысяч. И это не считая аудиосистемы и позолоченного салона. В багажнике — экран и игровая приставка.





Среди машин, которые привлекают внимание зрителей, конечно — и «безумный» ГАЗ-24 MadMark, который за полтора года сделал Вадим Кученков из Могилева.

Да и вообще на автофестивале есть на что посмотреть — от раритетных, собранных буквально по крупицам, машина до тюнингованных современных моделей автомобилей.





По традиции на мероприятии проходят конкурсы как для автолюбителей, так и для зрителей. Например, «Эротическая мойка автомобилей», «Мисс SunDay-2017», «Самый громкий выхлоп».

































А лучшие автомобили фестиваля выбирались жюри по различным категориям: «Стэнс», «Янгтаймеры», «Тюнинг», «Ретро», «Аэрография».

Хедлайнеры вечерней программы выступает группа «Ляпис-98» с Сергеем Михалком, а ночью — диджей Arston.