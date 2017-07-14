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"Вот же для малых раздолье". В Гродно на автофестиваль Sunday-2017 приехало более 300 участников
Автомобильный фестиваль SunDay проводится под Гродно уже в восьмой раз и каждый год собирает все большее количество участников. В этом году мероприятие собрало более 300 уникальных автомобилей и мотоциклов. Для зрителей фестиваль открыл свои ворота в полдень 15 июля.
«Вот же для малых раздолье», — толпа из подростков, любопытных мальчишек и мужчин постарше собралась около одного из автомобиля с открытым капотом, показывая всю мощность двигателя. Мальчишки в восторге. Хозяева машин только усмехаются.
— С погодой, конечно, повезло. Солнце, конечно, припекает, но могли бы мокнуть под дождем и зрителей было бы намного меньше, — говорит один из участников Максим. Хозяева уникальных автомобилей с удовольствием общаются с посетителями, рассказывают об особенностях своих «крошек» и «монстров».
— «Золотая» машина, — говорит Андрей и рассказывает, что аэрография обошлась в 12 тысяч долларов, специальные диски для колес в виде рулетки еще в 6 тысяч. И это не считая аудиосистемы и позолоченного салона. В багажнике — экран и игровая приставка.
Среди машин, которые привлекают внимание зрителей, конечно — и «безумный» ГАЗ-24 MadMark, который за полтора года сделал Вадим Кученков из Могилева.
По традиции на мероприятии проходят конкурсы как для автолюбителей, так и для зрителей. Например, «Эротическая мойка автомобилей», «Мисс SunDay-2017», «Самый громкий выхлоп».
А лучшие автомобили фестиваля выбирались жюри по различным категориям: «Стэнс», «Янгтаймеры», «Тюнинг», «Ретро», «Аэрография».
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Автомобильный фестиваль Sunday проводится под Гродно уже в восьмой раз и каждый год собирает все большее количество участников. В этом году мероприятие собрало более...
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