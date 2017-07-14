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"Вот же для малых раздолье". В Гродно на автофестиваль Sunday-2017 приехало более 300 участников

15.07.2017 20:33 — Разное | Tut.by  
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Автомобильный фестиваль SunDay проводится под Гродно уже в восьмой раз и каждый год собирает все большее количество участников. В этом году мероприятие собрало более 300 уникальных автомобилей и мотоциклов. Для зрителей фестиваль открыл свои ворота в полдень 15 июля.


«Вот же для малых раздолье», — толпа из подростков, любопытных мальчишек и мужчин постарше собралась около одного из автомобиля с открытым капотом, показывая всю мощность двигателя. Мальчишки в восторге. Хозяева машин только усмехаются.
В этом году организаторы пообещали, что SunDay в этом году станет рекордным: 300 машин приехали из 7 стран мира. Здесь, например, представлены автомобили из Польши, Литвы, Испании, России. Фестиваль традиционно проводится на территории аэродрома Каролино около Юбилейного озера. Уже с первых часов начала работы мероприятия на дорогах, ведущих к месту проведения образовались пробки. Очередь из машин растянулась на несколько километров.









 

 — С погодой, конечно, повезло. Солнце, конечно, припекает, но могли бы мокнуть под дождем и зрителей было бы намного меньше, — говорит один из участников Максим. Хозяева уникальных автомобилей с удовольствием общаются с посетителями, рассказывают об особенностях своих «крошек» и «монстров».
Вот, например, москвичи Андрей и Ольга привезли на фестиваль свою Toyota Camry. Машина стилизована под казино.

— «Золотая» машина, — говорит Андрей и рассказывает, что аэрография обошлась в 12 тысяч долларов, специальные диски для колес в виде рулетки еще в 6 тысяч. И это не считая аудиосистемы и позолоченного салона. В багажнике — экран и игровая приставка.


Среди машин, которые привлекают внимание зрителей, конечно — и «безумный» ГАЗ-24 MadMark, который за полтора года сделал Вадим Кученков из Могилева.
Да и вообще на автофестивале есть на что посмотреть — от раритетных, собранных буквально по крупицам, машина до тюнингованных современных моделей автомобилей.


По традиции на мероприятии проходят конкурсы как для автолюбителей, так и для зрителей. Например, «Эротическая мойка автомобилей», «Мисс SunDay-2017», «Самый громкий выхлоп».

















А лучшие автомобили фестиваля выбирались жюри по различным категориям: «Стэнс», «Янгтаймеры», «Тюнинг», «Ретро», «Аэрография».
Хедлайнеры вечерней программы выступает группа «Ляпис-98» с Сергеем Михалком, а ночью — диджей Arston.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Автомобильный фестиваль Sunday проводится под Гродно уже в восьмой раз и каждый год собирает все большее количество участников. В этом году мероприятие собрало более...

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