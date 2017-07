Онлайн-сервис канала HBO упал во время старта показа сериала «Игра престолов». Проблемы с доступом к сервису HBO Go начались у зрителей из США и Латинской Америки за несколько часов до показа первого эпизода и во время этого показа.





Пресс-секретарь HBO подтвердила проблемы в работе HBO Go в Латинской Америке, но отметила, что компания не заметила масштабных перебоев в работе HBO Go или HBO Now в США.

Это был не первый случай, когда HBO Go потерпел неудачу в решающий момент. Например, в 2016 году сервис HBO Now работал с перебоями при показе «Битвы бастардов», одной из ключевых серий шестого сезона «Игры престолов».

Тем временем в соцсетях появились комментарии и шутки по поводу нестабильной работы сайтов канала во время показа «Игры престолов».

Trying to prepare for GOT season 7 and of course the #hbogo servers are down. How does this happen every year??? #HBO — Perry Ⓥ (@plwjr) 17 июля 2017 г.

Me when people are tweeting about Game of Thones and @hbogo is down… again. pic.twitter.com/lrY2mdFdqI — Erica Lynn (@Its_EDot) 17 июля 2017 г.

HBOGO is DOWN. I repeat. HBOGO is down! Please react accordingly. pic.twitter.com/7LY7Kc2W2S — vitor fc (@oChutera) 17 июля 2017 г.

Недавно стало известно , что в седьмом сезоне можно увидеть музыканта Эда Ширана. Он появился уже в первой серии. Участие Ширана в «Игре престолов» вызвало неоднозначную реакцию. Одни пользователи соцсетей рады появлению музыканта в проекте, другие, наоборот, пишут критические комментарии.

Ed Sheeran appearing on game of thrones but not being brutally disemboweled was very disappointing — Brandy Jensen (@BrandyLJensen) 17 июля 2017 г.

Ранее в сериале снимались участники групп Snow Patrol, Coldplay, Mastodon, Of Monsters and Men.