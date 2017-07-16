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Онлайн-сервис HBO упал во время премьеры новой "Игры престолов"
Онлайн-сервис канала HBO упал во время старта показа сериала «Игра престолов». Проблемы с доступом к сервису HBO Go начались у зрителей из США и Латинской Америки за несколько часов до показа первого эпизода и во время этого показа.
Пресс-секретарь HBO
Это был не первый случай, когда HBO Go потерпел неудачу в решающий момент. Например, в 2016 году сервис HBO Now работал с перебоями при показе «Битвы бастардов», одной из ключевых серий шестого сезона «Игры престолов».
Тем временем в соцсетях появились комментарии и шутки по поводу нестабильной работы сайтов канала во время показа «Игры престолов».
Недавно стало
Ранее в сериале снимались участники групп Snow Patrol, Coldplay, Mastodon, Of Monsters and Men.
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Проблемы у пользователей начались за несколько часов до премьеры седьмого сезона саги.
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