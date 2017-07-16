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Онлайн-сервис HBO упал во время премьеры новой "Игры престолов"

17.07.2017 13:28 — Разное | Tut.by  
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Онлайн-сервис канала HBO упал во время старта показа сериала «Игра престолов». Проблемы с доступом к сервису HBO Go начались у зрителей из США и Латинской Америки за несколько часов до показа первого эпизода и во время этого показа.


Пресс-секретарь HBO подтвердила проблемы в работе HBO Go в Латинской Америке, но отметила, что компания не заметила масштабных перебоев в работе HBO Go или HBO Now в США.

Это был не первый случай, когда HBO Go потерпел неудачу в решающий момент. Например, в 2016 году сервис HBO Now работал с перебоями при показе «Битвы бастардов», одной из ключевых серий шестого сезона «Игры престолов».

Тем временем в соцсетях появились комментарии и шутки по поводу нестабильной работы сайтов канала во время показа «Игры престолов».

Недавно стало известно, что в седьмом сезоне можно увидеть музыканта Эда Ширана. Он появился уже в первой серии. Участие Ширана в «Игре престолов» вызвало неоднозначную реакцию. Одни пользователи соцсетей рады появлению музыканта в проекте, другие, наоборот, пишут критические комментарии. 

Ранее в сериале снимались участники групп Snow Patrol, Coldplay, Mastodon, Of Monsters and Men. 

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Теги: Минск
 
 
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Проблемы у пользователей начались за несколько часов до премьеры седьмого сезона саги.

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