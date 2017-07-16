Флагманы Huawei P10 и P10 Plus подешевели в Беларуси уже на 20%

Флагманские смартфоны компании Huawei — P10 и P10 Plus — начали продаваться в Беларуси в середине апреля . 42.TUT.BY проанализировал рынок и выяснил: за три месяца они успели подешеветь уже на 20%.





Цена более компактной версии смартфона — Huawei P10 (32 ГБ) — на старте продаж в большинстве интернет-магазинов равнялась 1130 рублям ( данные Яндекс. Маркет ). Сегодня такой же аппарат можно приобрести за 925 рублей. Разница составляет порядка 20%.

«Старший» Huawei P10 Plus с 64 ГБ встроенной памяти (минимальная модификация) в апреле предлагался примерно за 1550 рублей. Разница в цене в сравнении с нынешней стоимостью гаджета (около 1245 рублей) составляет те же 20%.

Официальные цены смартфонов в Беларуси не изменились. Huawei P10 с 32 ГБ памяти продается за 1259 рублей, Huawei P10 Plus (64 ГБ) — за 1549 рублей. Кроме того, гаджеты можно приобрести в рассрочку у операторов связи или в магазинах крупных розничных сетей.



Фото: gagadget.com

Напомним, оба флагмана получили металлические корпуса с экранами диагональю в 5,1 и 5,5 дюймов (соответственно для младшей и старшей версии). Процессором в обоих устройствах выступает Huawei Kirin 960, который дополняется 4 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора P10 составляет 3200 мАч, P10 Plus — 3750 мАч.

Главная «фишка» аппаратов — система из двух продвинутых основных камер с цветным и монохромным фотомодулями. По качеству снимков (читайте наш обзор ) Huawei P10 и Huawei P10 — одни из лучших на рынке.