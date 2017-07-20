Обозреватель газеты « Прессбол » Сергей Азаркевич на страницах издания рассказал о том, как обстоят дела с телеправами на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором чешская «Славия» 25 июля примет на своем поле борисовский БАТЭ.



Фото с сайта fcbate.by

— «Алашкерт» делегировал свои права на показ домашнего поединка (напомним, в квалификационных раундах еврокубков они принадлежат непосредственно клубам) французскому агентству-посреднику Lagardere Sports and Entertainment, с которым руководство «Беларусь 5» и вело переговоры. Сначала компания ответила категорическим отказом меняться с нашими телевизионщиками сигналом (по сведениям «ПБ», БАТЭ передал им права на домашний матч бесплатно), а затем выставила прайс в 50 тысяч евро , мотивируя это тем, что ничья на «Борисов-Арене» подогрела интерес к ответной встрече.

«Беларусь 5» и французское агентство вступили в долгие и непростые переговоры. Белорусской стороне удалось существенно снизить стоимость, однако число по-прежнему выходило немаленькое — на канале сумму сочли неподъемной. При этом существовала вероятность, что удастся прийти к договоренности в последний момент — может быть, за несколько часов или даже минут до стартового свистка. Однако не удалось, и в поисках трансляции оставалось только погружаться в просторы интернета и наслаждаться мелодикой армянского языка в комментарии.

А самое интересное, что Lagardere Sports владеет правами и на следующий матч БАТЭ в Лиге чемпионов — поединок с пражской «Славией», который состоится в Чехии 25 июля. Во французском агентстве корреспонденту «ПБ» эту информацию подтвердили, а также произнесли уже знакомую фразу: между ним и Белтелерадиокомпанией ведутся переговоры. Они зашли на новый виток, причем поединок «Славия» — БАТЭ априори видится более рейтинговым, нежели игра в Армении, а следовательно, более дорогостоящим. Можно предположить, что переговоры с французами предстоят непростые, и если не удастся вывести их из тупика, в котором они оказались на этой неделе, белорусские болельщики вновь рискуют не увидеть Лигу чемпионов на пятой «кнопке», — написал Сергей Азаркевич.