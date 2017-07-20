Сбитый в войну Ил-2 отреставрировали и подняли в небо на МАКС-2017

Самолет Ил-2, сбитый в 1943 году в бою с "мессерами", подняли из озера в Мурманской области в 2011 году, доставили в Новосибирск, где отреставрировали специально к авиасалону МАКС-2017 сотрудники предприятия "Авиареставрация".



© Sputnik Алексей Никольский Президентский день на МАКС-2017

На данный момент в идеальном летном состоянии находятся лишь две единицы штурмовиков Ил-2, одна машина — в США.

Самолет Ил-2 — один из самых массовых боевых самолетов в истории, всего было выпущено порядка 36 тысяч экземпляров штурмовиков. Серийное производство началось в 1941 году. Во время Великой Отечественной машина получила славу из-за своей толстой брони, которую с трудом могли пробить.

Образ Ил-2 также используется в популярной онлайн-игре World of Warplanes и одноименном авиасимуляторе "Ил-2 Штурмовик".