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Сбитый в войну Ил-2 отреставрировали и подняли в небо на МАКС-2017

20.07.2017 22:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Самолет Ил-2, сбитый в 1943 году в бою с "мессерами", подняли из озера в Мурманской области в 2011 году, доставили в Новосибирск, где отреставрировали специально к авиасалону МАКС-2017 сотрудники предприятия "Авиареставрация".

Сбитый в войну Ил-2 отреставрировали и подняли в небо на МАКС-2017
© Sputnik Алексей Никольский
Президентский день на МАКС-2017

На данный момент в идеальном летном состоянии находятся лишь две единицы штурмовиков Ил-2, одна машина — в США.

Самолет Ил-2 — один из самых массовых боевых самолетов в истории, всего было выпущено порядка 36 тысяч экземпляров штурмовиков. Серийное производство началось в 1941 году. Во время Великой Отечественной машина получила славу из-за своей толстой брони, которую с трудом могли пробить.

Образ Ил-2 также используется в популярной онлайн-игре World of Warplanes и одноименном авиасимуляторе "Ил-2 Штурмовик".

 
 
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Штурмовик Ил-2, который был сбит во время Великой Отечественной войны, подняли в небо на авиасалоне МАКС-2017. Смотрите на видео полет легендарной машины.

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