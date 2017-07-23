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Грабители банкоматов в масках Трампа задержаны на севере Италии
24.07.2017 15:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Карабинеры города Торино, столицы провинции Пьемонт на севере Италии, смогли задержать банду грабителей, которая совершала нападения на банкоматы.
Преступниками оказались двое братьев, Виктор и Иван Лафоре 26 и 30 лет, которые грабили местные банкоматы, скрывая лица за масками с изображением президента США Дональда Трампа. По подсчетам полиции, братья причастны к десятку
На видеозаписи, предоставленной полицией, видно, как совершались преступления. Преступники закрашивали камеры наблюдения, затем с помощью взрывчатки вскрывали банкоматы и уносили награбленное.
Также на видео запечатлен момент задержания: преступников поймали в гараже, они пробовали скрыться на черной Audi. Машина была с поддельными номерами, а в салоне полицейские обнаружили взрывное устройство, которое применялось братьями в ограблениях.
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В регионе Пьемонт на севере Италии задержаны два правонарушителя, которые грабили банкоматы в масках Дональда Трампа. Смотрите на видео кадры задержания и...
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