Грабители банкоматов в масках Трампа задержаны на севере Италии

Карабинеры города Торино, столицы провинции Пьемонт на севере Италии, смогли задержать банду грабителей, которая совершала нападения на банкоматы.

Преступниками оказались двое братьев, Виктор и Иван Лафоре 26 и 30 лет, которые грабили местные банкоматы, скрывая лица за масками с изображением президента США Дональда Трампа. По подсчетам полиции, братья причастны к десятку ограблений , два из которых нанесли ущерб на сумму почти 100 тысяч евро.

На видеозаписи, предоставленной полицией, видно, как совершались преступления. Преступники закрашивали камеры наблюдения, затем с помощью взрывчатки вскрывали банкоматы и уносили награбленное.

Также на видео запечатлен момент задержания: преступников поймали в гараже, они пробовали скрыться на черной Audi. Машина была с поддельными номерами, а в салоне полицейские обнаружили взрывное устройство, которое применялось братьями в ограблениях.