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Был прикован к кровати, потерял половину желудка, сбросил 200 кг. Истории самых полных людей в мире
Эти люди весят сотни килограммов. Большинство из них годами не вставали с кровати и вынуждены были перенести множество операций, пытаясь сбросить вес. Многие ушли из жизни из-за болезней, связанных с ожирением. Сайт здоровье@mail.ru
Халид бин Мохсен Шаари, 610 кг
Мужчина родился в 1991 году в провинции Джизан Саудовской Аравии. В 2013 году его вес составлял 610 кг, а индекс массы тела (вес в килограммах деленный на квадрат роста в метрах) — 204.
История человечества знала лишь одного человека, который весил больше, чем Халид — американца Джона Брауэра Миннока (635 кг), ушедшего из жизни в 1983 году.
В 2013 году молодым человеком
Стараниями медиков всего за полгода Халид сбросил 320 кг — больше половины своего веса.
Мануэль Урибе Гарса, 597 кг
В юности мексиканец весил 115 кг. Сам он отмечал, что никогда особо не переедал, питался как все: ел рис, бобы, тортильи, пиццы, гамбургеры и картофель фри. В 22 года Мануэль женился, вместе с супругой они эмигрировали в США.
На новом месте он устроился на работу, где нужно было постоянно сидеть за столом. Мануэль считал, что именно малоподвижный образ жизни стал главным источником его проблем. За пять лет жизни в новой стране молодой человек сильно набрал вес.
Американская мечта обернулась кошмаром: супруга бросила Мануэля, вскоре он решил вернуться в Мексику, а с 2002 года уже больше не мог вставать с кровати. Его рекордный вес составил 597 кг.
В январе 2006 года Мануэль, после четырех лет безуспешных поисков хорошего врача и сидения на диетах, выступил на одном из телеканалов с просьбой о помощи. Вскоре нашлись специалисты, которые предложили ему шунтирование желудка и услуги диетолога. К 2008 году мужчина смог потерять примерно 230 кг.
В октябре 2008 года Урибе женился во второй раз. Однако брак не продлился долго. Весной 2014 года Мануэль с приступом
Иман Ахмед Абд Эль-Аты, 500 кг
Египтянка
В 2016 году Иман доставили в Мумбаи, где ее лечением согласился заняться хирург Маффазал Лейкдеуол. Сначала посольство Индии в Каире отказывалось выдавать визу, врачу пришлось лично обратиться к индийскому министру иностранных дел.
Благодаря бариатрической хирургии и специальной жидкой диете женщине удалось потерять более 250 кг. Врачи говорят, что состояние Иман улучшилось, она стала помещаться в инвалидном кресле и может в течение некоторого времени сидеть.
Рекордный вес Иман — 500 кг. Она стала второй самой тяжелой женщиной в истории после Кэрол Энн Ягер, которая весила 540 кг и умерла в 1994 году в возрасте 34 года.
Майкл Хебранко, 499 кг
В 1990 году американец Майкл Хебранко был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как человек, который сбросил самый большой вес. Майкл весил 411 кг, через 19 месяцев, после лечения в больнице Святого Луки в Нью-Йорке, его масса тела составила всего 90 кг. Помогли физические упражнения, диета и липосакция.
Майкл стал знаменитостью: одно время он ездил по стране с лекциями о здоровом образе жизни, выступал на телешоу. Но в течение следующих 7 лет вес мужчины снова увеличивался и в 1999 году достиг рекордного значения — 499 кг. Лишь к 2012 году Майкл смог снова похудеть до 250 кг. Он
Патрик Дьюэл, 486 кг
Семь лет американец Патрик Дьюэл
Несмотря на огромный вес — 486 кг — медики в больнице выяснили, что тело Патрика недополучало питательные вещества из-за нездоровой пищи.
За 12 месяцев мужчина сбросил 260 кг благодаря двум операциям: шунтированию желудка и липосакции. Патрик Дьюэл
Майра Лизбет Росалес, 470 кг
В 2008 году 28-летняя американка мексиканского происхождения Майра Росалес
Позже выяснилось, что Майра лгала. Ребенка убила ударом по голове ее сестра. Настоящая виновница отправилась за решетку, а 470-килограммовой Майре было выполнено шунтирование желудка. Сейчас женщина весит 70 кг, ее не узнать.
Кейт Мартин, 444 кг
Мать уроженца Лондона Кейта Мартина умерла от пневмонии, когда ему было 16 лет. Пытаясь пережить это, парень начал много есть. Он дошел до того, что потреблял по 20 000 калорий ежедневно — в 10 раз больше суточной нормы для взрослого человека. Его максимальный вес составил 444 кг. Кейт около 10 лет не мог вставать с постели и выходить из дома.
В 44 года мужчине удалили три четверти желудка, и его вес начал быстро снижаться. Но спустя 8 месяцев после операции, в марте 2014 г., он, как и мать,
Андрес Морено Сепульведа, 444 кг
Бывший мексиканский полицейский Андрес Морено весил почти 450 кг. После того как в возрасте 38 лет он перенес бариатрическую операцию в одной из клиник Гвадалахары, масса его тела снизилась до 100 кг. Но вернуться к полноценной жизни Андресу суждено не было. 25 декабря 2015 года мужчина почувствовал себя нехорошо и вызвал «скорую помощь». Он умер в больнице от сердечного приступа на фоне
Пол Мейсон, 380 кг
В молодости у британского почтальона
На борьбу с ожирением бывшего почтальона вдохновила новая подруга Ребекка Маунтин. В 2010 году он перенес шунтирование желудка и сильно похудел: в 2011 году Пол весил уже 235 кг. Весной 2015 года последовала еще одна операция — американские хирурги удалили у Мейсона 21 кг лишней кожи. После всех операций мужчина стал весить 120 кг.
Вскоре Пол расстался с
В Книгу рекордов Гиннеса — любой ценой
Американка
Во время
В 2007 году началась карьера Донны как интернет-знаменитости. Женщина создала сайт. Подписчики за некоторую плату могли смотреть ее фото, видео, на которых она ест и измеряет окружность талии.
В 2010 году мама-рекордсменка призналась, что тратит на еду до $ 750 в неделю. В сутки она могла потреблять до 12 000 калорий. О том, как сейчас дела у Донны Симпсон, не известно. Судя по регулярным постам в социальной сети
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Эти люди весят сотни килограммов. Большинство из них годами не вставали с кровати и вынуждены были перенести множество операций, пытаясь сбросить вес.
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