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Был прикован к кровати, потерял половину желудка, сбросил 200 кг. Истории самых полных людей в мире

24.07.2017 20:21 — Разное | Tut.by  
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Эти люди весят сотни килограммов. Большинство из них годами не вставали с кровати и вынуждены были перенести множество операций, пытаясь сбросить вес. Многие ушли из жизни из-за болезней, связанных с ожирением. Сайт здоровье@mail.ru рассказал о жизни самых полных людей нашего времени.

Халид бин Мохсен Шаари, 610 кг


Фото с сайта cnn.com

Мужчина родился в 1991 году в провинции Джизан Саудовской Аравии. В 2013 году его вес составлял 610 кг, а индекс массы тела (вес в килограммах деленный на квадрат роста в метрах) — 204.

История человечества знала лишь одного человека, который весил больше, чем Халид — американца Джона Брауэра Миннока (635 кг), ушедшего из жизни в 1983 году.

В 2013 году молодым человеком заинтересовался ныне покойный король Абдалла. По поручению монарха Халид был доставлен в Медицинский комплекс имени короля Фахда в столице Эр-Рияд. Транспортировка и погрузка в медицинский вертолет такого «негабаритного» пациента оказались непростыми задачами. Пришлось использовать специальный погрузчик. На тот момент мужчина уже года два не выходил из дома.

Стараниями медиков всего за полгода Халид сбросил 320 кг — больше половины своего веса.

Мануэль Урибе Гарса, 597 кг


Фото с сайта loopfyblog.com

В юности мексиканец весил 115 кг. Сам он отмечал, что никогда особо не переедал, питался как все: ел рис, бобы, тортильи, пиццы, гамбургеры и картофель фри. В 22 года Мануэль женился, вместе с супругой они эмигрировали в США.

На новом месте он устроился на работу, где нужно было постоянно сидеть за столом. Мануэль считал, что именно малоподвижный образ жизни стал главным источником его проблем. За пять лет жизни в новой стране молодой человек сильно набрал вес.

Американская мечта обернулась кошмаром: супруга бросила Мануэля, вскоре он решил вернуться в Мексику, а с 2002 года уже больше не мог вставать с кровати. Его рекордный вес составил 597 кг.

В январе 2006 года Мануэль, после четырех лет безуспешных поисков хорошего врача и сидения на диетах, выступил на одном из телеканалов с просьбой о помощи. Вскоре нашлись специалисты, которые предложили ему шунтирование желудка и услуги диетолога. К 2008 году мужчина смог потерять примерно 230 кг.

В октябре 2008 года Урибе женился во второй раз. Однако брак не продлился долго. Весной 2014 года Мануэль с приступом аритмии был доставлен в больницу, где умер в возрасте 48 лет.

Иман Ахмед Абд Эль-Аты, 500 кг


Фото с сайта inuth.com

Египтянка Иман Ахмед Абд Эль-Аты из Александрии не могла вставать и выходить из дома 25 лет. Родственники женщины утверждают, что в 11 лет у нее диагностировали слоновость — состояние, вызванное застоем лимфы из-за паразитов. С тех пор девочка начала сильно набирать вес. Она перестала ходить и могла лишь ползать, а впоследствии перенесла инсульт и вовсе перестала вставать с постели.

В 2016 году Иман доставили в Мумбаи, где ее лечением согласился заняться хирург Маффазал Лейкдеуол. Сначала посольство Индии в Каире отказывалось выдавать визу, врачу пришлось лично обратиться к индийскому министру иностранных дел.

Благодаря бариатрической хирургии и специальной жидкой диете женщине удалось потерять более 250 кг. Врачи говорят, что состояние Иман улучшилось, она стала помещаться в инвалидном кресле и может в течение некоторого времени сидеть.

Рекордный вес Иман — 500 кг. Она стала второй самой тяжелой женщиной в истории после Кэрол Энн Ягер, которая весила 540 кг и умерла в 1994 году в возрасте 34 года.

Майкл Хебранко, 499 кг


Фото huffingtonpost.co.uk

В 1990 году американец Майкл Хебранко был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как человек, который сбросил самый большой вес. Майкл весил 411 кг, через 19 месяцев, после лечения в больнице Святого Луки в Нью-Йорке, его масса тела составила всего 90 кг. Помогли физические упражнения, диета и липосакция.

Майкл стал знаменитостью: одно время он ездил по стране с лекциями о здоровом образе жизни, выступал на телешоу. Но в течение следующих 7 лет вес мужчины снова увеличивался и в 1999 году достиг рекордного значения — 499 кг. Лишь к 2012 году Майкл смог снова похудеть до 250 кг. Он умер 25 июля 2013 года.

Патрик Дьюэл, 486 кг


Фото с сайта babymeeting.com

Семь лет американец Патрик Дьюэл провел в постели: он не мог вставать, сидеть, не мог даже перевернуться на живот. Чтобы доставить мужчину в больницу, в его доме пришлось разобрать часть стены и использовать специальную машину с широкими дверьми, оборудованную рампой и лебедкой.

Несмотря на огромный вес — 486 кг — медики в больнице выяснили, что тело Патрика недополучало питательные вещества из-за нездоровой пищи.

За 12 месяцев мужчина сбросил 260 кг благодаря двум операциям: шунтированию желудка и липосакции. Патрик Дьюэл ушел из жизни 29 апреля 2016 года, ему было 54 года.

Майра Лизбет Росалес, 470 кг


Коллаж с сайта abcnews.go.com

В 2008 году 28-летняя американка мексиканского происхождения Майра Росалес была уверена, что жить ей осталось недолго из-за тяжелейшего ожирения. Это заставило ее взять на себя вину за гибель маленького племянника. Женщина сказала полицейским, что не смогла удержать равновесие, упала на ребенка и раздавила его.

Позже выяснилось, что Майра лгала. Ребенка убила ударом по голове ее сестра. Настоящая виновница отправилась за решетку, а 470-килограммовой Майре было выполнено шунтирование желудка. Сейчас женщина весит 70 кг, ее не узнать.

Кейт Мартин, 444 кг


Фото с сайта mirror.co.uk

Мать уроженца Лондона Кейта Мартина умерла от пневмонии, когда ему было 16 лет. Пытаясь пережить это, парень начал много есть. Он дошел до того, что потреблял по 20 000 калорий ежедневно — в 10 раз больше суточной нормы для взрослого человека. Его максимальный вес составил 444 кг. Кейт около 10 лет не мог вставать с постели и выходить из дома.

В 44 года мужчине удалили три четверти желудка, и его вес начал быстро снижаться. Но спустя 8 месяцев после операции, в марте 2014 г., он, как и мать, умер от пневмонии.

Хирург, который оперировал Мартина, призвал правительство Англии ввести налог на фастфуд и прочую нездоровую пищу. Врач отметил, что, если бы его пациент не погиб от воспаления легких, он мог бы снова начать ходить и вернуться к нормальной жизни.

Андрес Морено Сепульведа, 444 кг


Фото с сайта telegraph.co.uk

Бывший мексиканский полицейский Андрес Морено весил почти 450 кг. После того как в возрасте 38 лет он перенес бариатрическую операцию в одной из клиник Гвадалахары, масса его тела снизилась до 100 кг. Но вернуться к полноценной жизни Андресу суждено не было. 25 декабря 2015 года мужчина почувствовал себя нехорошо и вызвал «скорую помощь». Он умер в больнице от сердечного приступа на фоне перитонита (воспаления в брюшной полости).

Пол Мейсон, 380 кг


Фото с сайта nytimes.com

В молодости у британского почтальона Пола Мейсона произошла психологическая травма: в 21 год у него были отношения с 39-летней женщиной, которая потом его бросила. Мейсон стал обильно заедать обиду, в итоге его вес достиг почти 445 кг. Мужчина потреблял ежедневно по 20 000 калорий.

На борьбу с ожирением бывшего почтальона вдохновила новая подруга Ребекка Маунтин. В 2010 году он перенес шунтирование желудка и сильно похудел: в 2011 году Пол весил уже 235 кг. Весной 2015 года последовала еще одна операция — американские хирурги удалили у Мейсона 21 кг лишней кожи. После всех операций мужчина стал весить 120 кг.

Вскоре Пол расстался с невестой, но сохранил с ней дружеские отношения и остался жить у нее дома, пообещав съехать, как только найдет съемное жилье.

В Книгу рекордов Гиннеса — любой ценой


Фото с сайта writeonnewjersey.com

Американка Донна Симпсон в 2008 году в возрасте 40 лет решила стать самой тяжелой женщиной в мире и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Была поставлена цель — 450 кг. Такое решение пришло после того, как Донна в 2007 году родила дочку Жаклин. Роды были с кесаревым сечением и потребовали участия 30 врачей.

Во время беременности Донна весила 241 кг. У будущей мамы развился сахарный диабет и артериальная гипертензия, но в 2010 году она все же попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая полная женщина, родившая ребенка.

В 2007 году началась карьера Донны как интернет-знаменитости. Женщина создала сайт. Подписчики за некоторую плату могли смотреть ее фото, видео, на которых она ест и измеряет окружность талии.

В 2010 году мама-рекордсменка призналась, что тратит на еду до $ 750 в неделю. В сутки она могла потреблять до 12 000 калорий. О том, как сейчас дела у Донны Симпсон, не известно. Судя по регулярным постам в социальной сети Facebook, она жива и здравствует.

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Теги: Новости
 
 
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Эти люди весят сотни килограммов. Большинство из них годами не вставали с кровати и вынуждены были перенести множество операций, пытаясь сбросить вес.

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