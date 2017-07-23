Был прикован к кровати, потерял половину желудка, сбросил 200 кг. Истории самых полных людей в мире

Позже выяснилось, что Майра лгала. Ребенка убила ударом по голове ее сестра. Настоящая виновница отправилась за решетку, а 470-килограммовой Майре было выполнено шунтирование желудка. Сейчас женщина весит 70 кг, ее не узнать.

Мать уроженца Лондона Кейта Мартина умерла от пневмонии, когда ему было 16 лет. Пытаясь пережить это, парень начал много есть. Он дошел до того, что потреблял по 20 000 калорий ежедневно — в 10 раз больше суточной нормы для взрослого человека. Его максимальный вес составил 444 кг. Кейт около 10 лет не мог вставать с постели и выходить из дома.

В 44 года мужчине удалили три четверти желудка, и его вес начал быстро снижаться. Но спустя 8 месяцев после операции, в марте 2014 г., он, как и мать, умер от пневмонии.

Хирург , который оперировал Мартина, призвал правительство Англии ввести налог на фастфуд и прочую нездоровую пищу. Врач отметил, что, если бы его пациент не погиб от воспаления легких, он мог бы снова начать ходить и вернуться к нормальной жизни.

Андрес Морено Сепульведа, 444 кг

Фото с сайта telegraph.co.uk