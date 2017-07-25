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Тренер БАТЭ после игры в Праге: Хорошо, что не пропустили больше

25.07.2017 23:23 — Разное | Tut.by  
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На пресс-конференции после выездного поединка с пражской «Славией» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что его команда в ответной домашней встрече приложит все усилия для прохождения в следующий лигочемпионский этап, сообщает официальный сайт борисовского клуба.


Александр Ермакович. Фото: fcbate.by

— Очень сложный матч получился. Красная карточка Яблонскому повлияла на развитие игры. Хорошо, что в такой ситуации мы не пропустили больше. Это оставляет нам шансы в ответной игре добиться положительного результата.

— Как прокомментируете момент с пенальти? Согласны с решением рефери?

— Пока не смотрел повтор того эпизода. Сложно сказать, был там пенальти или нет.

— Согласны ли с утверждением, что БАТЭ лучше играет на чужом поле?

— Наверное, для любой команды лучше играть дома. Если вы имеете в виду матчи с армянским «Алашкертом», то мы и в первой встрече имели преимущество, но не воплотили его в голы. Сейчас постараемся дома приложить все усилия, чтобы пройти дальше.

Ответный матч на поле «Борисов-Арены» состоится в среду, 2 августа. Начало в 20.00.

 
 
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Александр Ермаковч отметил, что его команда в ответной домашней встрече приложит все усилия для прохождения в следующий лигочемпионский этап.

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