Тренер БАТЭ после игры в Праге: Хорошо, что не пропустили больше

На пресс-конференции после выездного поединка с пражской «Славией» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что его команда в ответной домашней встрече приложит все усилия для прохождения в следующий лигочемпионский этап, сообщает официальный сайт борисовского клуба.



Александр Ермакович. Фото: fcbate.by

— Очень сложный матч получился. Красная карточка Яблонскому повлияла на развитие игры. Хорошо, что в такой ситуации мы не пропустили больше. Это оставляет нам шансы в ответной игре добиться положительного результата.

— Как прокомментируете момент с пенальти? Согласны с решением рефери?

— Пока не смотрел повтор того эпизода. Сложно сказать, был там пенальти или нет.

— Согласны ли с утверждением, что БАТЭ лучше играет на чужом поле?

— Наверное, для любой команды лучше играть дома. Если вы имеете в виду матчи с армянским «Алашкертом», то мы и в первой встрече имели преимущество, но не воплотили его в голы. Сейчас постараемся дома приложить все усилия, чтобы пройти дальше.

Ответный матч на поле «Борисов-Арены» состоится в среду, 2 августа. Начало в 20.00.