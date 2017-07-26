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По подозрению в мошенничестве задержана руководитель "Калипсо Тур"

27.07.2017 19:03 — Разное | БелТА  
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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержана руководитель ООО "Калипсо Тур", сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

По предварительной информации, в результате манипуляций с продажей туров женщина завладела деньгами граждан. В данный момент с задержанной работают столичные следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 УК РБ по материалам Октябрьского РУВД Минска.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержана руководитель ООО "Калипсо Тур", сообщила БЕЛТА официальный...

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