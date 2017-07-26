27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержана руководитель ООО "Калипсо Тур", сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

По предварительной информации, в результате манипуляций с продажей туров женщина завладела деньгами граждан. В данный момент с задержанной работают столичные следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 УК РБ по материалам Октябрьского РУВД Минска.-0-