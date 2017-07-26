27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро из пострадавших в ДТП в Киевской области белорусов - в тяжелом состоянии. Такая информация прозвучала в эфире программы "Наши новости" на канале ОНТ , сообщает БЕЛТА.

Пятеро из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии, ребенок - в коме. Об этом рассказал один из пострадавших в аварии. Мужчина, его жена и трое детей находятся в больнице. В Украину уже выехали их родственники.

Ранее сообщалось, что жизням пострадавших ничто не угрожает.

ДТП произошло 25 июля на трассе Киев-Одесса, столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, водитель Nissan с государственными номерами Беларуси выехал на встречную полосу движения, где врезался в две машины. Автомобиль Saab с госномерами Беларуси, в салоне которого ехали белорусы, двигался в направлении Киева. За ним следовал автомобиль Mitsubishi с украинскими госномерами, в салоне которого тоже были граждане Беларуси. В это время им навстречу и выехал автомобиль Nissan.-0-