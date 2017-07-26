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Пятеро из пострадавших в ДТП в Киевской области белорусов - в тяжелом состоянии
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро из пострадавших в ДТП в Киевской области белорусов - в тяжелом состоянии. Такая информация прозвучала в эфире программы "Наши новости" на канале
Пятеро из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии, ребенок - в коме. Об этом рассказал один из пострадавших в аварии. Мужчина, его жена и трое детей находятся в больнице. В Украину уже выехали их родственники.
Ранее сообщалось, что жизням пострадавших ничто не угрожает.
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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро из пострадавших в ДТП в Киевской области белорусов - в тяжелом состоянии. Такая информация прозвучала в эфире программы "Наши...
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