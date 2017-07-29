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Ярославский "Локомотив" стал первым победителем "Кубка Минска"

29.07.2017 22:25 — Разное | Tut.by  
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Ярославский «Локомотив» выиграл в финале «Кубка Минска» у московского «Динамо» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).


Фото: hclokomotiv.ru

В составе победителей голами отметились Егор Аверин, Никита Черепанов и Александр Полунин. Единственный гол «Динамо» в активе Дастина Бойда.

Бронзовые награды выиграла ханты-мансийская «Югра». Четвертой стала «Юность» из Минска.

Минские динамовцы разместились на пятой строчке, а их рижские одноклубники замкнули итоговый зачет.

 
Теги: Минск
 
 
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Ярославский "Локомотив" выиграл в финале "Кубка Минска" у московского "Динамо" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

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