|
Ярославский "Локомотив" стал первым победителем "Кубка Минска"
Ярославский «Локомотив» выиграл в финале «Кубка Минска» у московского «Динамо» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
В составе победителей голами отметились Егор Аверин, Никита Черепанов и Александр Полунин. Единственный гол «Динамо» в активе Дастина Бойда.
Бронзовые награды выиграла ханты-мансийская «Югра». Четвертой стала «Юность» из Минска.
Минские динамовцы разместились на пятой строчке, а их рижские одноклубники замкнули итоговый зачет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ярославский "Локомотив" выиграл в финале "Кубка Минска" у московского "Динамо" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
|
Архив (Разное)
Комментарии