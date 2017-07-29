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Видеофакт: вратарь ФК "Крумкачы" забил мяч через все поле

29.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в субботу во время матча 16-то тура чемпионата страны. "Крумкачы" встречались с "Витебском". На 55-й минуте матча вратарь "воронов" Евгений Костюкевич забил гол, ударив по мячу недалеко от собственных ворот.

К удивлению болельщиков, да и, кажется, всех игроков на поле, мяч приземлился ровненько в воротах соперников. Голкипер "Витебска" Дмитрий Гущенко не смог его остановить: мяч отскочил прямо перед футболистом и перелетел его, возможности догнать мяч у Гущенко не было, как он ни старался.

Любопытно, что автор оригинального гола, вратарь ФК "Крумкачы" Костюкевич на 77-й минуте игры был удален с поля за фол на Илье Шкурине. Но, к счастью фанатов клуба, вышедший на замену Антон Шунто не пропустил до конца игры.

Встреча "воронов" с "Витебском" завершилась ничьей (2:2).

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Теги: Витебск
 
 
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Голкипер футбольного клуба "Крумкачы" покорил болельщиков, забив мяч ударом от собственных ворот. Смотрите на видео, как был реализован оригинальный голевой...

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