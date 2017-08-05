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Белорусы увидят в понедельник 7 августа "кровавую луну"
05.08.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг – Sputnik. Белорусы смогут наблюдать за частичным лунным затмением в понедельник 7 августа, свидетельствуют данные астрономов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Частичное лунное затмение часто называют "кровавой луной" – из-за того, что Земля не полностью закрывает тенью Луну, она приобретает бордовый оттенок.
Очередную "кровавую луну" можно будет увидеть белорусам, а также жителям большей части Евразии, Африки и Австралии. Начнется астрономическое явление в 20:23 по минскому времени, а своего апогея достигнет в 21:20.
Завершится частичное лунное затмение в понедельник около 22:18.
Согласно народным поверьям, в дни затмения повышается количество ссор и конфликтов между людьми. Чтобы не попасть в беду, людям часто советуют минимизировать общение в дни затмения. Многие также из-за "кровавой луны" жалуются на плохое самочувствие и усиление головных болей.
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Тень планеты закроет Луну лишь частично, поэтому можно будет наблюдать необычное астрономическое явление.
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