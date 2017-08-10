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Лукашенко поставил задачу "застолбиться" на средней зарплате

11.08.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В пятницу, 11 августа, во время посещения Бреста президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что  сейчас надо "застолбиться" на средней зарплате в тысячу рублей и подтягивать к ней самые низкие зарплаты в стране.

"Что касается заработной платы на будущее. Тысячу рублей будем иметь, но это будет средняя. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх, это хорошо. Но есть же половина или где-то чуть меньше предприятий, где мы не дотягиваем до этого уровня, и вообще зарплата небольшая", — сказал Лукашенко. 

Лукашенко поставил задачу "застолбиться" на средней зарплате
© AP/ Vasily Fedosenko
Лукашенко о зарплатах: средняя по стране может стать уже $750

Белорусский лидер поставил задачу в 2018 году потянуть тех, кто мало зарабатывает, к уровню зарплаты в 500 долларов.

"У нас всегда социальные работники, культура, они всегда были обижены, поэтому их надо будет в 2018 году подтянуть до уровня средней зарплаты. А сейчас нам надо "застолбиться" на средней зарплате, чтобы не получилось в декабре выплаты, доплаты, а в январе опять упадет", — заявил Лукашенко.

Такой ситуации ни в коем случае этого допустить нельзя, подчеркнул президент.

"Перед людьми смажем всю эту работу, поэтому надо стабильно выходить на среднюю, и в 2018 году самую низкую подтягивать до уровня средней заработной платы", — констатировал Лукашенко.

Глава государства также отметил, что при выполнении поставленной задачи средняя зарплата по стране может достичь уровня в полторы  тысячи рублей (или 750 долларов).

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
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В Беларуси нужно стабильно выходить на среднюю зарплату в тысячу рублей и в 2018 году подтягивать к ней тех, кто мало зарабатывает, чтобы повысить уровень средней...

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