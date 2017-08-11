Видеофакт: Рецепты вкусных драников презентовали на ярмарке в Минске

На территории возле Дворца спорта развернулся палаточный городок, в котором участники ярмарки "Мiнскi дранiк" соревновались, кто лучше приготовит главное блюдо Беларуси. Оценивало рецепты независимое жюри из рестораторов и шеф-поваров. Судили о драниках не только по вкусу, но и по внешнему виду.

Горожане также могли продегустировать тертую зажаренную картошку. В дополнение к угощениям минчан развлекали музыканты, а повара проводили для гостей мастер-классы.

В ярмарке "Мiнскi дранiк" принимали участие 70 предприятий общепита и предпринимателей. Цель мероприятия — популяризировать блюда национальной кухни. Ярмарка будет проходить также и в воскресенье.