Путь к вершине: как горы становятся откровением и тестом на прочность

"Снежный барсами" в советское время называли покорителей пяти высочайших вершин СССР высотой более 7-ми тысяч метров - пиков Победы, Ленина, Хан-Тенгри, Корженевской и пика Коммунизма. Причем к таким восхождениям допускали не всех, предварительно нужно было проявить себя и достигнуть результатов на "малых вершинах". Тем, кто поднимался на высочайшие пики, присваивали звание "снежного барса".

Но в то же время все высшие точки планеты пройти невозможно, их попросту очень много, хотя далеко не каждая широко известна, говорит собеседник Sputnik.

"Мы делали очень много классных восхождений и на Памире, и в Тянь-Шане, на Кавказе и много где в Гималаях. Я в последнее время увлекся регионом Индии, там есть Гарвальские Гималаи с очень интересными маршрутами и относительно доступными. Можно сказать, забытые вершины, о которых практически не говорят ", — рассказывает Лутов.



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По словам собеседника, эти регионы альпинисты посещают очень редко, приезжают одна-две экспедиции в год, причем в сам район, а не на конкретную вершину. В то же время знаменитый Эверест высотой около 9 тысяч метров хоть и имеет развернутую инфраструктуру для восхождения, но требует серьезной подготовки.

"Но Эверест все знают, а есть Чо-Ойю, и о ней никто не слышал, хотя эта прекрасная вершина находится рядом. И мы на нее делали восхождение в 2004 году. Но она находится в Тибете, в Китае. Прекрасная гора для восхождения и изумительные виды", — рассказывает Лутов.

Таких вершин очень много, одних 8-тысячников в мире 14 — многие в Пакистане, часть в Непале и Китае. Есть забытые и бесконечно интересные маршруты в Индии, Кыргызстане, Таджикистане, где расположены "звездные" альпинистские маршруты советских времен, которые, к сожалению, сегодня практически никто не посещает. Но все они могут стать "приключением и исследованием мира, причем относительно недорогим", убежден собеседник.

"Физическая подготовка все равно должна быть, ты бежишь кросс 10 километров, купил кроссовки, форму спортивную, подтянулся, отжался, обычное спортивное занятие. Билет-то если заранее покупать, за сотни две долларов можно долететь до того же Душанбе, ну и там еще немножко. Если все заранее планировать, это достаточно разумные цены, сопоставимые с отдыхом, даже в Беларуси", — объясняет Лутов.

В то же время на вершину может подняться далеко не каждый, ведь высота тестирует весь организм.

"Если есть малейшее заболевание, оно себя будет проявлять. Насморк может превратиться в тяжелое заболевание, кашель в воспаление легких, любое недомогание тоже быстро развивается. Человек должен быть относительно здоров, потому что это тест на прочность для организма в целом", — говорит Лутов.

Любое восхождение, когда ты неделями страдаешь, а потом выходишь на вершину и под тобой облака, то каждый раз это незабываемое ощущение триумфа, да и мир потом выглядит совсем иначе, резюмирует собеседник.

Беседу с мастером спорта международного класса по альпинизму, покорителем Эвереста и многих других пиков, "снежным барсом" Виктором Лутовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.