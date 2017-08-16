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Жуткое ДТП в Минске: пассажирка и водитель погибли

17.08.2017 10:23 — Разное | БДГ  
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Девушка 19 лет и 24-летний водитель такси погибли в страшном ДТП в Минске.

В 07:20 на пересечении улицы Мирошниченко и МКАД произошло столкновение автомобиля службы такси «7788» с рейсовым автобусом.

По сообщению официального представителя СК Юлии Гончаровой, пассажирка такси скончалась на месте, еще двое пассажиров госпитализированы, а водитель умер в больнице.

В автобусе находился один пассажир, он не пострадал. Ехавших в такси работники МЧС извлекали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 317 УК).

 
Теги: Минск
 
 
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Девушка 19 лет и 24-летний водитель такси погибли в страшном ДТП в Минске. В 07:20 на пересечении улицы Мирошниченко и МКАД произошло столкновение автомобиля службы...

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