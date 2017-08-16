Жуткое ДТП в Минске: пассажирка и водитель погибли

Девушка 19 лет и 24-летний водитель такси погибли в страшном ДТП в Минске.

В 07:20 на пересечении улицы Мирошниченко и МКАД произошло столкновение автомобиля службы такси «7788» с рейсовым автобусом.

По сообщению официального представителя СК Юлии Гончаровой, пассажирка такси скончалась на месте, еще двое пассажиров госпитализированы, а водитель умер в больнице.

В автобусе находился один пассажир, он не пострадал. Ехавших в такси работники МЧС извлекали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 317 УК).