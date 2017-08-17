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Без грибов и ягод: в Витебском районе запретили ходить в леса

18.08.2017 17:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг – Sputnik. Витебский районный исполнительный комитет принял решение о введении запрета на посещение гражданами лесных угодий.

Без грибов и ягод: в Витебском районе запретили ходить в леса
© Sputnik Федоренко Владимир
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Соответствующие положения содержатся в распоряжении председателя Витебского РИК № 236р, принятого 18 августа текущего года.

"В целях недопущения возникновения пожаров в лесах и торфяниках на территории Витебского района запрещено посещение населению лесов и торфяников, не связанное с хозяйственной деятельностью", – говорится в документе.

Там также отмечается, что с пятницы 18 августа в лесах также запрещается сжигать мусор и разводить костры. Данное ограничение действует и для территорий объектов предприятий всех форм собственности.

По информации Гидромета, сухая погода сохранится в Витебском районе как минимум до понедельника 21 августа – на этот день синоптики на Витебщине прогнозируют дожди.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В лесах и на торфяниках всем без исключения запретили разводить костры и сжигать мусор.

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