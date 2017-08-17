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ЕЭК установила нулевую пошлину на комплектующие для велосипедов

18.08.2017 19:05 — Разное | Ежедневник  
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ЕЭК установила нулевую пошлину на комплектующие для велосипедов

Евразийская экономическая комиссия установила временную нулевую пошлину на ввоз в Евразийский экономический союз комплектующих для производства велосипедов.

Как сообщила пресс-служба Комиссии решение о нулевых пошлинах было принято Коллегией ЕЭК. Согласно решению, временно, сроком на один год, в отношении ряда комплектующих для производства велосипедов будет применяться нулевая таможенная пошлина.

На сегодняшний день таможенная пошлина на них составляет от 5 до 15%. Коллегия ЕЭК приняла решение о выделении в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС ряда комплектующих для производства велосипедов, таких как резиновые шины, камеры, роликовые цепи, рамы из материалов, отличных от стали и алюминия, ступицы, цепные звездочки, тормоза, педали и т.д. Исключение составляют рамы для велосипедов, в отношении которых предлагается обнулить таможенную пошлину на 3 года.

"Данное решение позволит увеличить объемы выпуска велосипедов различных типов и расширить их линейку. Применение нулевой пошлины на комплектующие станет стимулом для снижения себестоимости производства велосипедов, а также повысит конкурентоспособность производителей из стран ЕАЭС на внутреннем и внешних рынках", - отметили в ЕЭК.

В настоящее время доля заявленных комплектующих в себестоимости готовой продукции составляет 73%. В том числе 31% приходится на рамы и 14% - на шины и камеры. Основной импортер - Китай (около 90%). В странах ЕАЭС не производятся роликовые цепи, ступицы, цепные звездочки, тормоза, педали, кривошипные механизмы, устройства переключения передач и некоторые другие детали для велосипедов. Имеющиеся мощности и выпускаемая номенклатура шин, камер и рам не удовлетворяют потребности производителей. В частности, в ЕАЭС производятся только стальные рамы. По данным ЕЭК, импорт шин и покрышек для велосипедов в государства - члены союза в 2016 году составил 6,2 млн шт., при этом 78% пришлось на Россию. Поставки велосипедных рам в 2016 году составили 1,14 млн шт.

 
 
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Евразийская экономическая комиссия установила временную нулевую пошлину на ввоз в Евразийский экономический союз комплектующих для производства велосипедов.

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