«Застраховал свой гибридный Toyota Prius и прослезился. Страховка за электромобиль вдвое выше обыкновенного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Почему так и будут ли что-то менять в законодательстве?» — написал в редакцию читатель Ян. Разбираемся, что ждет в ближайшем будущем владельцев электромобилей и станет ли страховка для них дешевле, если президент сказал эту отрасль развивать.



Владелец гибридного автомобиля задается вопросом: почему страховка на его автомобиль вдвое выше, чем на обычный с таким же объемом двигателя:

— В очередной раз застраховал свой гибридный автомобиль и «прослезился», — сообщает читатель. — Стоимость годовой страховки на мое авто с объемом двигателя внутреннего сгорания 1,5 литра составила 162 рубля. Справедливости ради отмечу, что в эту сумму входит повышающий коэффициент (20%) за позапрошлогоднее ДТП. То есть стоимость страховки без учета ДТП была бы примерно 130 рублей. Страховой агент по моей просьбе рассчитал, что, если бы мой автомобиль был не гибридным, но с тем же объемом ДВС, стоимость страховки была бы вдвое дешевле и составила бы порядка 60−65 рублей.

Напомним, страховщики не делили легковые автомобили на гибридные и электрические до 1 июля 2014 года. До той поры, правда, существовала неопределенность с тем, как страховать электромобиль, который не оснащается двигателем внутреннего сгорания и, следовательно, не имеет такой характеристики, как рабочий объем двигателя. Ясность внес указ президента РБ от 14 апреля 2014 года № 165 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь по вопросам страховой деятельности». Его положения внесли коррективы в тарифы и добавили к перечню типов транспортных средств «электромобили» и «гибридные автомобили».

Тут владельцы машин с прогрессивными силовыми установками не сказать что ахнули, но неприятно удивились. Тарифы для страхования их гражданской ответственности оказались заметно выше, особенно для владельцев автомобилей с гибридными ДВС.

Для сравнения приводим тарифы на страхование ответственности владельцев двух категорий «обычных» машин и электрических:

Легковые автомобили с ДВС объемом от 1200 до 1800 куб.см. Легковые автомобили с ДВС объемом от 2500 до 3500 куб.см. Электромобили Гибриды Базовый тариф (Минск, класс аварийности С5) € 23.06 € 43.10 € 59.70 Взнос в случае первого заключения договора страхования (Минск, класс аварийности С0) € 33.04 € 60.34 € 83.58

Эти тарифы вызывают недоумение у владельцев гибридов и электрокаров, мощность силовых установок редко когда превышает даже 150 «лошадей». А вот владельцы электромобилей Tesla спокойно смотрят на эти тарифы. Их электрокары формально приравняли к машинам, оснащенным моторами объемом от 2,5 до 3,5 литра. При этом мощность двигателей Tesla, в зависимости от модификации, легко переваливает за 300 л.с. и достигает даже 773 л.с.

Также наш читатель резонно обращает внимание на то, что по данным тарифам страхуется не автомобиль, а ответственность его владельца. То есть страховая компания столкнется с выплатами на ремонт электромобиля или гибрида только в том случае, если его водитель окажется пострадавшим в ДТП, а не его виновником.

— Другими словами, если владелец гибрида станет участником ДТП по моей вине, то страховая компания в теории платит пострадавшему из моих страховых взносов. А если я буду пострадавшим, страховщик будет платить из взносов владельца обычной машины, — отмечает читатель. — Тогда логично было бы увеличить стоимость страховки как раз для владельцев обычных авто, а не для обладателей гибридов.

Почему тариф для электромобилей выше?





Страховые компании никак не комментируют существующие тарифы. Дело в том, что они не имеют никакой причастности к их формированию. Однако AUTO.TUT.BY из компетентного источника узнал, почему тарифы для прогрессивных машин оказались дороже. Дело в том, что существующие тарифы для машин с обычными моторами рассчитывались, исходя из данных и статистики на 2003 год. Вы сами можете представить, какие тогда были машины (прежде всего, они были гораздо проще), какой был автопарк в стране и во сколько обходился ремонт и восстановление пострадавшей в ДТП машины.

А вот расчет тарифов для гибридов и электромобилей производился буквально несколько лет назад, исходя из наступивших реалий и цен на ремонт, причем достаточной статистики по восстановлению этих машин не было. Неудивительно, что появившиеся в 2014 году тарифы для этих двух новых категорий транспортных средств оказались относительно высокими.

Однако вскоре все изменится. Два компетентных источника поделились с AUTO.TUT.BY информацией о том, что уже готов проект нового указа, который внесет изменения в действующие страховые тарифы. Подробности нового указа пока не разглашаются, но владельцам гибридов и электромобилей обещают уменьшение стоимости страховки.