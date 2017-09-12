Ипэшников, которые ухаживают за инвалидами и престарелыми, могут освободить от взносов в ФСЗН

Индивидуальных предпринимателей, которые приостановили деятельность из-за ухода за нуждающимися в постоянном уходе престарелыми старше 80 лет или инвалидом первой группы, могут освободить от уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения. Об этом сегодня заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич во время личного приема граждан в Совмина, передает БЕЛТА.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

По словам Ирины Костевич, сейчас разрабатывается проект документа об освобождении индивидуальных предпринимателей от уплаты взносов в ФСЗН за периоды неосуществления ими своей деятельности на основании подтверждающих налоговыми или регистрирующими органами сведений о таких периодах.

Также будет проработан вопрос об освобождении индивидуального предпринимателя от уплаты взносов в ФСЗН в период приостановления предпринимательской деятельности в связи с уходом за лицом, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном уходе, или инвалидом первой группы, - по аналогии с индивидуальными предпринимателями, ухаживающими за ребенком в возрасте до 3 лет.

Во время приема в Совмине индивидуальный предприниматель из Барановичей обратился к министру по вопросу своей неуплаты взносов в ФСЗН из-за невозможности работать в связи с уходом за инвалидом первой группы. Мужчина в 2015 году оказался в очень сложной жизненной ситуации, когда тяжело заболела его мать. Он был вынужден оставить свой частный бизнес и ухаживать много месяцев за лежачим близким человеком. В течение этого периода росла задолженность перед ФСЗН, к нему был предъявлен иск на общую сумму порядка 2 тысячи рублей (задолженность накопилась за тот период, когда он числился индивидуальным предпринимателем, но не имел возможности зарабатывать и выполнять свои обязательства перед государством по уплате налогов и обязательных страховых взносов).

В марте текущего года мужчина подал заявление о ликвидации ИП. Он отказывается выплачивать задолженность: "У меня нет денег, чтобы оплатить этот долг. И меня возмущает несправедливость по отношению к таким, как я, предпринимателям, которые оставили работу из-за необходимости ухода за угасающими близкими. Почему женщина - индивидуальный предприниматель в случае ухода за ребенком в возрасте до 3 лет освобождается от уплаты взносов в ФСЗН и получает государственное пособие, а человек, который ухаживает за взрослым больным родственником, не имеет права на пособие по уходу за инвалидом и обязан еще платить взносы?".

Министр признала, что ситуация сложная, неоднозначная. "У каждого человека есть долг перед своими родителями. Вы этот человеческий долг выполнили достойно, ваша мама могла бы гордиться, что вырастила такого преданного сына. Но есть и обязанности гражданина перед государством - одно не исключает другого, - отметила Ирина Костевич, обращаясь к ИП. - Ситуация, в которой вы оказались, очень тяжелая и психологически, и физически, и материально. Нельзя не посочувствовать... Вместе с тем, у вас была возможность поступить в соответствии с действующим законодательством, своевременно выполнив необходимые процедуры, чтобы уменьшить сумму задолженности".

Ирина Костевич считает, что после смерти матери заявителю надо было начинать работать и постепенно выплачивать накопившийся за 2015 и 2016 годы долг, а не ликвидировать ИП. Но мужчина отказывается возрождать прежний бизнес при сложившихся условиях, просит помочь ему с ликвидацией задолженности.

Министр высказала готовность оказать ему содействие в трудоустройстве через барановичский городской центр занятости населения, а также вернуться к рассмотрению вопроса о задолженности.