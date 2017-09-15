Под Светлогорском с разницей в полчаса произошли две лобовые аварии

ДТП случились вечером 15 сентября на трассе Р31 в Светлогорском районе, сообщает ranak.by .





Первая авария случилась в 19.00, в нескольких километрах от деревни Паричи: Opel ехал со стороны Бобруйска и столкнулся со встречной Audi. По предварительной информации, в этом ДТП пострадали два человека.





Еще одно ДТП зафиксировано около 19.30 недалеко от деревни Василевка: VW Golf и VW Passat столкнулись лоб в лоб.

В этой аварии пострадали как минимум три человека — среди них трехлетний ребенок.



