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Под Светлогорском с разницей в полчаса произошли две лобовые аварии

16.09.2017 00:57 — Разное | Tut.by  
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ДТП случились вечером 15 сентября на трассе Р31 в Светлогорском районе, сообщает ranak.by.


Первая авария случилась в 19.00, в нескольких километрах от деревни Паричи: Opel ехал со стороны Бобруйска и столкнулся со встречной Audi. По предварительной информации, в этом ДТП пострадали два человека.


Еще одно ДТП зафиксировано около 19.30 недалеко от деревни Василевка: VW Golf и VW Passat столкнулись лоб в лоб.

В этой аварии пострадали как минимум три человека — среди них трехлетний ребенок.


 
 
Ссылка на источник 63
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ДТП случились вечером 15 сентября на трассе Р31 в Светлогорском районе.

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