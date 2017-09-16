Дарья Блашко стала лучшей в сборной Украины в масс-старте на открытом чемпионате Германии

Двукратная победительница юниорского ЧМ-2015 белоруска Дарья Блашко, перебравшаяся в Украину , стала лучшей в составе своей новой команды в гонке с массовым стартом на открытом чемпионате Германии по летнему биатлону.



Дарья Блашко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами Дарья Блашко заняла 6-е место, допустив 2 (2+0+0+0) промаха и показав результат 38 минут 14,1 секунды. От победительницы Блашко отстала на 1 минуту 56,2 секунды.

Выиграла гонку итальянка Доротея Вирер, допустившая 2 промаха и показавшая время 36 минут 17,9 секунды, в тройку призеров вошли также немки Денизе Херрман (3 промаха; отставание от лидера +7,1 секунды) и Франциска Пройсс (1 промах; +20,7).

Среди партнерш Дарьи Блашко по сборной Украины вслед за белоруской лучшими стали Вита Семеренко — 8-е место (без промахов; +1.59,2), Ольга Абрамова — 10-е (3 промаха; +2.06,4), Юлия Джима — 12-е (2 промаха; 2.19,1), Валентина Семеренко — 13-е (2 промаха; +2.39,1).

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Фото: twitter.com/ukrbiathlon