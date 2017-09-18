Гандболисты БГК одержали вторую победу в новом сезоне SEHA-лиги

Гандболисты БГК имени Мешкова одержали вторую победу в новом сезоне SEHA-лиги. В первом домашнем поединке брестчане обыграли дебютанта турнира — сербское «Динамо» из Панчево.



Фото: bgk-meshkova.com

БГК им. Мешкова — «Динамо» — 29:26 (17:14)

9 сентября. ДС «Виктория» им. А.П. Мешкова.

БГК им. Мешкова: Мацкевич, Черепенько; Рутенко (2), Ященко (1), Кулак (2), Шкуринский, Юринок (1), Никуленков, Наумук (н.в.), Шумак, Проданович (2), Горак (1), Разгор (7/4), Сельвесюк (3), Джорджич (7), Шилович (3)

«Динамо»: Петрович, Радованович; Зуйович (1), Пилипович (4/1), Буньевчевич (3), Стоянович (4), Димитрич, Елич (1), Миркович (1), Йованович, Яндрич, Дистол (1), Баруджич, С. Димитрич, Бандука (5), Сапонич (6).

По сравнению с фееричным субботним матчем Лиги чемпионов против лучшей команды Европы сезона-2015/16 наставник БГК произвел значительную ротацию в составе. И победа в поединке против вице-чемпиона Сербии далась брестчанам непросто.

После игры наставник БГК Сергей Бебешко признался, что во встрече с сербским «Динамо» ожидал от своих игроков большего.

— Сегодня мы увидели, что любой соперник сражается, любой соперник выходит против нас мотивированным. Считаю, что «Динамо» хотело себя сегодня очень хорошо показать и проявить. Очень здорово сербы подготовились к этой игре. С нашей стороны было ожидаемо, что после субботы игроки будут немного выхолощены. Но те, кто в субботу не играл, к сожалению, не показали тот уровень, который мы от них ожидали. Выиграли, но ждем большего от ребят, которые тоже в составе. Имея достаточное количество игроков, мы должны верить в них, а они должны выходить на каждый матч с настроем. Для нас сегодня получился очень хороший урок. Сделаем выводы, — приводит слова Сергея Бебешко официальный сайт БГК.

После 4 матчей в активе БГК 6 очков (2 победы, 2 поражения, разница мячей 104−105). Брестчане занимают 5-е место в турнирной таблице вслед за македонским «Вардаром» — 9 баллов (в 3 матчах), хорватским «Загребом» — 6 (3), словацким «Татраном» — 6 (3), македонским «Металургом» — 6 (3).