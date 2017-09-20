ЦСКА под началом Гончаренко выбыл из Кубка России, проиграв середняку ФНЛ

Московский ЦСКА, главным тренером которого является белорусский специалист Виктор Гончаренко, выбыл из Кубка России на стадии 1/16 финала.

20 сентября в Курске ЦСКА проиграл середняку ФНЛ курскому «Авангарду», занимающему 11-е место среди 20 команд во втором по силе дивизионе российского футбола.

В матче был забит один мяч, его автором стал полузащитник «Авангарда» Дмитрий Коробов, реализовавший пенальти за 6 минут до окончания второго овертайма.

«Авангард» (Курск) (Д2) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (дополнительное время).

«Авангард»: Саутин, Никитин, Дашаев, Концедалов, Багаев, Д. Войнов (Митасов, 46; Болов, 117), Коробов, Гурфов, Нетфуллин, Альшин (Синяев, 76), Аппаев.

ЦСКА: Помазун, Васин, Набабкин, Кучаев, Миланов, Натхо, Олейников (Тикнизян, 69), Хосонов, Гордюшенко (Головин, 94), Чалов, Оланаре.

Гол: 1:0 — Коробов (114, с пенальти).

Удары: 8−14.

Удары в створ ворот: 2−5.

Удары в каркас ворот: 1−0.

Угловые: 8−5.

Владение мячом: 50% — 50%.

Предупреждения: Кучаев (73), Натхо (90), Набабкин (113).

Видео: amazing football

ЦСКА, сражающийся не только в чемпионате России, но и в групповой стадии Лиги чемпионов, отправился в Курск экспериментальным составом, в котором значились всего 2 номинальных защитника.

В Курске москвичи встретили ожесточенное сопротивление хозяев, в составе которых нет ни одного легионера. Причем кроме забитого мяча, «Авангард» отметился еще и попаданием в каркас армейских ворот.

В 1/8 финала «Авангард» сыграет с «Тамбовом».

Гончаренко: Мало сделали для того, чтобы выиграть

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции отметил, что армейцы рассчитывали выйти в следующий раунд, отметил сверхмотивацию соперника и посетовал на плотный календарь.

— Кубковые матчи нужны, чтобы собирать полные стадионы, как сегодня в Курске. Даже старожилам тяжело вспомнить, когда он так заполнялся. По материалам, которые мы видели, понятно, что ходит мало зрителей. Понимали, что желание хозяев будет огромным, что они будут сверхмотивированы. Мы приехали, чтобы пройти дальше. Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил. Но мы собрали полный стадион и дали игровую практику тем, кто мало играет. Молодые футболисты попробовали взрослый футбол — в первую очередь речь про Тикнизяна и Олейникова. Не хотелось играть дополнительное время, но это кубковый матч.

— Вы не выглядите слишком огорченным…

— А как я должен выглядеть? Тренеру тяжело всегда отличать победу от поражения. Если выиграл, многие вещи не замечаются, а поражения отрезвляют.

— Не жалеете, что не взяли основных игроков?

— Нет.

— Есть мнение, что Кубок России как турнир — второстепенное соревнование. Команды РФПЛ не выставляют основных игроков. Как считаете, это правильно или нет?

— Дело не во второстепенности, а в том, что очень сильно уплотнился календарь РФПЛ из-за чемпионата мира. У команд же есть 22−23 футболиста, их всех надо использовать. Плюс у нас есть первенство, Лига чемпионов, матчи сборных. Это очень большая нагрузка. Если бы у нас была неделя на подготовку, играл бы основной состав. Но в плотном графике приходится чем-то жертвовать, — приводит слова Виктора Гончаренко официальный сайт ЦСКА.