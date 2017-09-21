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В Любанском районе пьяный водитель Volvo насмерть сбил велосипедистку

22.09.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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Смертельный наезд произошел 21 сентября, около 09.55, в городском поселке Уречье Любанского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


По предварительной информации, 22-летний водитель Volvo двигался по улице Ворошилова, вблизи дома № 8 не справился с управлением, выехал на встречку и совершил наезд на ехавшую на велосипеде 59-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.


Выяснилось, что водитель Volvo был пьян. Любанским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь. Мужчина задержан.

 
 
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Смертельный наезд произошел 21 сентября, около 09.55, в городском поселке Уречье.

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