В Любанском районе пьяный водитель Volvo насмерть сбил велосипедистку

Смертельный наезд произошел 21 сентября, около 09.55, в городском поселке Уречье Любанского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.





По предварительной информации, 22-летний водитель Volvo двигался по улице Ворошилова, вблизи дома № 8 не справился с управлением, выехал на встречку и совершил наезд на ехавшую на велосипеде 59-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.





Выяснилось, что водитель Volvo был пьян. Любанским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь. Мужчина задержан.