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МАЗ выруливает. Продажи белорусских грузовиков взлетели в полтора раза

22.09.2017 17:31 — Разное | Tut.by  
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Минский автозавод увеличил на 46% продажи грузовых автомобилей в январе-августе текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 


Текущий год может стать одним из самых успешных для Минского автозавода за последнее время. Предприятие реализовало 5758 единиц автотехники, что на 29% больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года. Заметно выросли продажи грузовых автомобилей: в январе-августе текущего года МАЗ продал 4047 единиц, тогда как годом ранее — 2767 экземпляров. Белорусский флагман также поставил вдвое больше автокранов и гидравлических автоподъемников. Кроме того, стали больше покупать прицепов (на 12%), машин для коммунального хозяйства (на четверть) и прочей спецтехники.

В Беларуси поставки автотехники МАЗ выросли на 35%. На родной рынок сейчас приходится 23% всех продаж. В республике уверенно растет спрос на автобусы МАЗ, продажи которых взлетели почти в 4 раза (до 271 единицы).

Продажи мазовской техники в России выросли на 11% (до 2985 единиц). В частности, реализация грузовиков увеличилась на 36% и составила 2441 экземпляр. Российский рынок лидирует в географической структуре поставок — на него приходится 52% реализованной продукции под брендом МАЗ.

Ключевыми рынками для Минского автозавода остаются Беларусь, Россия, Украина и другие страны постсоветского пространства. Кроме того, предприятие увеличивает поставки автотехники в страны дальнего зарубежья.

«Последние годы были непростыми для предприятия. Нам пришлось не только удерживать текущую долю на стратегических рынках, но и осваивать новые направления. Диверсификация пошла на пользу: мы сейчас успешно развиваемся в странах Юго-Восточной Азии, объемы поставок в которых вскоре должны ощутимо вырасти, — отметили в ОАО „МАЗ“. — При этом мы постепенно увеличиваем свое присутствие в России и других странах СНГ, несмотря на существующие сложности. Сейчас всем непросто, но нам удается уверенно развиваться за счет качества техники, гибкой ценовой политики и развития сервисного обслуживания».

 
 
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Минский автозавод увеличил на 46% продажи грузовых автомобилей в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данными о поставке...

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