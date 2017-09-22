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"Нагрузка пенсионной системы высока". Сколько в Беларуси пенсионеров с учетом силовиков

23.09.2017 08:28 — Разное | Tut.by  
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На 100 работающих белорусов приходится 62 пенсионера (данные за 2016 год), рассказала начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Наталья Мурашкевич. По словам специалиста, в 1990 году этот показатель составлял 46 человек.

— Нагрузка пенсионной системы на экономику высока. Сегодня около 29 процентов населения — пенсионеры (с учетом силовиков), — рассказала специалист во время онлайн-конференции Минтруда по пенсионному обеспечению, отвечая на вопрос, сколько пенсионеров приходится на тысячу работающих белорусов.

По данным Минобороны, на 1 января этого года в Беларуси количество военных пенсионеров составило около 79 тысяч человек. Для сравнения: два года назад их было 82,8 тысячи человек.

Наталья Мурашкевич также сообщила, что соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в стране за 7 месяцев текущего года составило 39,5%.

У специалиста Минтруда также поинтересовались, сколько человек получает бонусы за долголетие, а также планируется ли снижать возрастной порог для начисления пенсионных бонусов?

— Сейчас доплату к пенсии получают 608,3 тыс. пенсионеров. Изменения по кругу лиц для установления доплаты не планируются, — сообщила Наталья Мурашкевич.

Напомним, в Беларуси в Фонде соцзащиты, из которого берут деньги на пенсии и пособия, по-прежнему наблюдается дефицит средств. По данным Минфина, в январе-июле поступления в фонд составили 6,764 миллиарда рублей, а расходы — на 260,5 миллиона рублей больше.

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На 100 работающих белорусов приходится 62 пенсионера, сообщили в Минтруда.

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