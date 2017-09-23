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В Минтруда подсчитали, сколько белорусов получает пенсию по инвалидности

24.09.2017 07:40 — Разное | Tut.by  
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В Минтруда подсчитали, сколько белорусов получает пенсии по инвалидности. Специалисты также выяснили, как их число отличается по регионам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На начало августа почти 562 тысячи белорусов получали пенсию по инвалидности. Больше всего получателей этих выплат было в Минске — 124,4 тысячи человек. Следом идет Гомельская область — 91 тысяча человек. Меньше всего их в Витебской области — 58,4 тысячи человек.

При этом большинство получателей этого вида пенсий в Беларуси составляют инвалиды 2-ой группы — 266,5 тысячи человек.

По числу получателей пенсии по инвалидности с 1-ой группой лидируют Минская и Гомельская области — 14,5 и 14 тысяч человек соответственно. Всего по стране их насчитывается 87,2 тысячи человек.

Кроме того, в Беларуси пенсии получают 30,6 тысячи человек детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

Напомним, средний размер назначенных пенсий в Беларуси в июле составил 298 рублей. Это 36% от средней зарплаты по стране. Средняя пенсия по инвалидности ровнялась 273,3 рубля.

По среднему размеру пенсий по инвалидности лидирует Гомельская область — 303,5 рубля. Этот регион занимает первое место и по средним пенсиям по случаю потери кормильца — 239,5 рубля.

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Теги: Минск
 
 
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Большинство получателей пенсий по инвалидности в Беларуси составляют инвалиды 2-ой группы - 266,5 тысячи человек.

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