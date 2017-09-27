Женская сборная Беларуси по гандболу с крупного поражения стартовала в квалификации ЧЕ-2018

Женская сборная Беларуси потерпела крупное поражение от команды Голландии на старте квалификации чемпионата Европы — 2018.



Фото: пресс-служба БФГ

Голландия — Беларусь — 33:21 (16:10)

Беларусь: Кумпель, Шут; Дронова, Артюхович (4), Нестерук (5), Котина (4), Василевская, Шамановская (5), Мазго, Тризно (1), Силицкая (2), Емельяненко, Ахраменко, Ильина, Гутова, Коновал.

Теперь 1 октября белоруски примут в Минске сборную Венгрии. Начало матча в ДС «Уручье» — в 14.30.

Группа 7: Венгрия — 2 очка (1 матч), Голландия — 2 (1), Беларусь — 0 (1), Косово — 0 (1).

В компанию к хозяйкам чемпионата Европы — 2018 француженкам попадут 15 команд — по две сильнейшие из каждой группы плюс лучшая из семи, которые финишируют на третьих местах. Причем в показателях этих «третьих» не будут учитываться результаты встреч с аутсайдерами групп.