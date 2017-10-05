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Стадион по пляжному футболу появится в Минске к II Европейским играм
Стадион по пляжному футболу появится в Минске к II Европейским играм рядом со спорткомплексом «Олимпийский» на улице Сурганова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации «Федерация пляжного футбола».
Минск посетил технический делегат Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), директор департамента по проведению соревнований Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Хосеп Понсет, который ознакомился с площадкой на территории СОК «Олимпийский». Именно здесь будет построен стадион на 1500 мест, который примет матчи по пляжному футболу во время Европейских игр 2019 года. Также планируется, что в 2018 году здесь пройдет тестовый турнир под эгидой BSWW (один из этапов Евролиги, Кубок Европы или квалификация чемпионата мира).
— Место для проведения турнира по пляжному футболу отлично подходит по всем параметрам. Комплекс находится в центре города, и это важно для привлечения зрителей. Мы можем организовать отличное мероприятие с хорошим местоположением, современным стадионом и командами высокого класса, но без зрителей это будет выглядеть не очень здорово. Важное значение имеет продвижение нашего турнира для заполнения стадиона каждый день во время Евроигр. Также в ближайшее время мы вместе должны работать над проектом стадиона, чтобы сооружение получилось комфортным и отвечало всем требованиям, — рассказал Хосеп Понсет.
Техделегат ЕОК провел также переговоры с председателем ассоциации «Белорусская федерация футбола» Сергеем Румасом, председателем Федерации пляжного футбола Алексеем Сычевым и главным тренером сборной Беларуси Николасом Альварадо. На встрече обсуждался план содействия развитию пляжного футбола в Беларуси, оказание технической помощи АБФФ и Федерации пляжного футбола по линии ФИФА.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, футбол пляжный. Атлеты разыграют 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.
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Стадион по пляжному футболу появится в Минске к II Европейским играм рядом со спорткомплексом "Олимпийский" на улице Сурганова.
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