Стадион по пляжному футболу появится в Минске к II Европейским играм рядом со спорткомплексом «Олимпийский» на улице Сурганова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации «Федерация пляжного футбола».



Фото: АФПФ

Минск посетил технический делегат Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), директор департамента по проведению соревнований Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Хосеп Понсет, который ознакомился с площадкой на территории СОК «Олимпийский». Именно здесь будет построен стадион на 1500 мест, который примет матчи по пляжному футболу во время Европейских игр 2019 года. Также планируется, что в 2018 году здесь пройдет тестовый турнир под эгидой BSWW (один из этапов Евролиги, Кубок Европы или квалификация чемпионата мира).



Здесь, возле натурального поля на территории СОК «Олимпийский», будет построен стадион для пляжного футбола вместимостью на 1500 мест, который примет матчи во время Европейских игр 2019 года. Фото: АФПФ

— Место для проведения турнира по пляжному футболу отлично подходит по всем параметрам. Комплекс находится в центре города, и это важно для привлечения зрителей. Мы можем организовать отличное мероприятие с хорошим местоположением, современным стадионом и командами высокого класса, но без зрителей это будет выглядеть не очень здорово. Важное значение имеет продвижение нашего турнира для заполнения стадиона каждый день во время Евроигр. Также в ближайшее время мы вместе должны работать над проектом стадиона, чтобы сооружение получилось комфортным и отвечало всем требованиям, — рассказал Хосеп Понсет.



Фото: АФПФ

Техделегат ЕОК провел также переговоры с председателем ассоциации «Белорусская федерация футбола» Сергеем Румасом, председателем Федерации пляжного футбола Алексеем Сычевым и главным тренером сборной Беларуси Николасом Альварадо. На встрече обсуждался план содействия развитию пляжного футбола в Беларуси, оказание технической помощи АБФФ и Федерации пляжного футбола по линии ФИФА.



Фото: АФПФ

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, футбол пляжный. Атлеты разыграют 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.