ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гаспарян: в Украине мы наблюдаем схватку "клопов" и "тараканов"

18.10.2017 16:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Бессрочную акцию протеста в Киеве некоторые аналитики уже называют "третьим Майданом", тысячи протестующих, среди которых соратники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, требуют проведения антикоррупционных реформ, отмены депутатской неприкосновенности и изменения избирательного законодательства.

Гаспарян: в Украине мы наблюдаем схватку "клопов" и "тараканов"
© Sputnik/ Антон Денисов
Хазин: Запад должен взять Украину под внешний контроль

Может ли текущее противостояние перерасти в настоящий "Майдан"? Известный писатель, политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал радио Sputnik Беларусь последние украинские события.

"Пока мы, объективно, наблюдаем схватку "клопов" и "тараканов". Ни Саакашвили, ни Порошенко не собираются решать два ключевых вопроса. Это ситуация в Донбассе и экономика Украины. Саакашвили в данном случае используют как таран против Порошенко, потому что Петр Алексеевич оказался недостаточным "ястребом" с точки зрения тех людей, которые занимались организацией "Майдана", и той самой доктрины, согласно которой "Украина — не Россия". Нужен человек, который с гарантией может развязать войну, и это, конечно же, Саакашвили", — полагает эксперт.

Комментарий Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный публицист, политический эксперт Армен Гаспарян комментирует новый виток противостояния в Украине.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Volvo, но не Volvo: как выглядит первый электромобиль марки Polestar
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика