Гаспарян: в Украине мы наблюдаем схватку "клопов" и "тараканов" /

Бессрочную акцию протеста в Киеве некоторые аналитики уже называют "третьим Майданом", тысячи протестующих, среди которых соратники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, требуют проведения антикоррупционных реформ, отмены депутатской неприкосновенности и изменения избирательного законодательства.



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Может ли текущее противостояние перерасти в настоящий "Майдан"? Известный писатель, политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал радио Sputnik Беларусь последние украинские события.

"Пока мы, объективно, наблюдаем схватку "клопов" и "тараканов". Ни Саакашвили, ни Порошенко не собираются решать два ключевых вопроса. Это ситуация в Донбассе и экономика Украины. Саакашвили в данном случае используют как таран против Порошенко, потому что Петр Алексеевич оказался недостаточным "ястребом" с точки зрения тех людей, которые занимались организацией "Майдана", и той самой доктрины, согласно которой "Украина — не Россия". Нужен человек, который с гарантией может развязать войну, и это, конечно же, Саакашвили", — полагает эксперт.

Комментарий Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.