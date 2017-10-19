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В МИД Беларуси открылась выставка современного искусства
20.10.2017 20:22 — Разное | Ежедневник
Выставка произведений современных белорусских художников из фондов Национального центра современных искусств открылась 20 октября в Министерстве иностранных дел Беларуси.
Об этом сообщается на сайте МИД Беларуси. Экспозицию открыл заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас. Он отметил высокую роль культурной дипломатии на пути укрепления международных отношений и подчеркнул необходимость дальнейшего развития межкультурного диалога.
На выставке представлены авторы всех направлений белорусского современного искусства в области живописи и скульптуры. Это известные как в стране, так и за ее пределами Леонид Щемелев, Владимир Товстик, Владимир Слободчиков, Григорий Ситница, Владимир Зинкевич, Владимир Пантелеев, Григорий Иванов, Валерий Шкарубо и другие художники. В церемонии открытия выставки также приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси, руководство Национального центра современных искусств и Белорусского союза художников, представители творческой интеллигенции, сотрудники Министерства иностранных дел.
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Выставка произведений современных белорусских художников из фондов Национального центра современных искусств открылась 20 октября в Министерстве иностранных...
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