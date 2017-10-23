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Лукашенко: замусоливать вопросы с обращениями граждан не получится
24.10.2017 14:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Во вторник 24 октября Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством Администрации президента рассмотрел
" У нас проблемы есть, не знаю — большие или малые, в исполнительской и, к сожалению, трудовой дисциплине наших собратьев госслужащих", — констатировал Лукашенко в ходе совещания.
Кроме того, глава государства напомнил о своем поручении
"Все тянется с советских времен. Кто-то написал в администрацию президента или на имя президента, кто-то жалуется на местные органы власти, а мы туда отправляем для рассмотрения эти жалобы и заявления. Поток ненужной информации, платим за это деньги, почта несет их туда, эти письма, потом они вам присылают обратно, а еще и фельдъегерскую связь используем недешевую. Пора этому положить конец", — сказал Лукашенко.
По словам главы государства, у тех, кто обращается с запросами, не должно складываться мнение о том, что напрямую до президента невозможно донести какой-либо вопрос или проблему.
"Предупреждаю всех, что решения, которые мы принимаем здесь, даже не формализованные, а устные мои решения, они должны безоговорочно исполняться. Замусоливать вопросы или прятать их в долгий ящик, под сукно положить не получится", — подчеркнул президент.
Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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