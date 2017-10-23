Лукашенко: замусоливать вопросы с обращениями граждан не получится /

Во вторник 24 октября Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством Администрации президента рассмотрел блок вопросов, касающихся кадровой политики, престижа и статуса государственной службы , а также исполнительской и трудовой дисциплины чиновников на местах и исполнения закона об обращениях граждан.

" У нас проблемы есть, не знаю — большие или малые, в исполнительской и, к сожалению, трудовой дисциплине наших собратьев госслужащих", — констатировал Лукашенко в ходе совещания.

Кроме того, глава государства напомнил о своем поручении выработать приемлемую форму работы с обращениями граждан и поставил задачу о конкретных предложениях — как в дальнейшем будет строиться такая работа.

"Все тянется с советских времен. Кто-то написал в администрацию президента или на имя президента, кто-то жалуется на местные органы власти, а мы туда отправляем для рассмотрения эти жалобы и заявления. Поток ненужной информации, платим за это деньги, почта несет их туда, эти письма, потом они вам присылают обратно, а еще и фельдъегерскую связь используем недешевую. Пора этому положить конец", — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, у тех, кто обращается с запросами, не должно складываться мнение о том, что напрямую до президента невозможно донести какой-либо вопрос или проблему.

"Предупреждаю всех, что решения, которые мы принимаем здесь, даже не формализованные, а устные мои решения, они должны безоговорочно исполняться. Замусоливать вопросы или прятать их в долгий ящик, под сукно положить не получится", — подчеркнул президент.

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