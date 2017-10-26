Маневры проводились в качестве госиспытаний, в них принял участие экипаж ледокола, а также члены госкомиссии и представители предприятия, построившего судно.

"Илья Муромец" отличается тем, что вертолетная площадка у него находится на носу, когда обычно места для приземления на суднах устраивают на корме. Вертолет отрепетировал как посадку, так и взлет с ледокола.

Ледокол был спущен на воду чуть больше года назад, сейчас он проходит испытания, а затем ему предстоит занять место в арктической группировке российского флота.