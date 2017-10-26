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Кадры посадки вертолета Ка-27 на нос "Ильи Муромца" покорили интернет
26.10.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Маневры проводились в качестве госиспытаний, в них принял участие экипаж ледокола, а также члены госкомиссии и представители предприятия, построившего судно.
"Илья Муромец" отличается тем, что вертолетная площадка у него находится на носу, когда обычно места для приземления на суднах устраивают на корме. Вертолет отрепетировал как посадку, так и взлет с ледокола.
Ледокол был спущен на воду чуть больше года назад, сейчас он проходит испытания, а затем ему предстоит занять место в арктической группировке российского флота.
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Российский ледокол "Илья Муромец" впервые принял на борт корабельный вертолет Ка-27. Смотрите кадры посадки винтокрылой машины на носовую часть ледокола.
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