ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Железобетонная плита придавила мужчину, он больнице

02.11.2017 15:06 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Могилевской области произошло второе происшествие с плитой в неэксплуатируемом здании: мужчина попытался разобрать конструкцию, плита упала и придавила ему ноги.

Инцидент произошел в неэксплуатируемом здании кормоцеха свинарника в деревне Высокое Климовичского района.

Подразделения МЧС установили, что обрушилась железобетонной плиты, мужчину зажало перекрытием. При помощи спецоборудования пострадавший был извлечен.

Сейчас он доставлен в больницу, предварительный диагноз перелом ноги, сообщается на сайте МЧС.

Это уже второе подобное происшествие за сутки в Могилевской области. Вчера вечером ребенок погиб под обрушившейся плитой перекрытия в Могилеве. Еще один мальчик в тяжелейшем состоянии был госпитализирован. Следственный комитет нашёл и задержал хозяина недостроенного дома, где произошла трагедия. Уголовное дело против него начато по ч.1 ст.144 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилевской области произошло второе происшествие с плитой в неэксплуатируемом здании: мужчина попытался разобрать конструкцию, плита упала и придавила ему...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пространство "ЦЭХ" снова выселяют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика