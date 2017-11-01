Железобетонная плита придавила мужчину, он больнице

В Могилевской области произошло второе происшествие с плитой в неэксплуатируемом здании: мужчина попытался разобрать конструкцию, плита упала и придавила ему ноги.

Инцидент произошел в неэксплуатируемом здании кормоцеха свинарника в деревне Высокое Климовичского района.

Подразделения МЧС установили, что обрушилась железобетонной плиты, мужчину зажало перекрытием. При помощи спецоборудования пострадавший был извлечен.

Сейчас он доставлен в больницу, предварительный диагноз перелом ноги, сообщается на сайте МЧС.