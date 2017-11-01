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Железобетонная плита придавила мужчину, он больнице
В Могилевской области произошло второе происшествие с плитой в неэксплуатируемом здании: мужчина попытался разобрать конструкцию, плита упала и придавила ему ноги.
Инцидент произошел в неэксплуатируемом здании кормоцеха свинарника в деревне Высокое Климовичского района.
Подразделения МЧС установили, что обрушилась железобетонной плиты, мужчину зажало перекрытием. При помощи спецоборудования пострадавший был извлечен.
Сейчас он доставлен в больницу, предварительный диагноз перелом ноги,
Это уже второе подобное происшествие за сутки в Могилевской области. Вчера вечером ребенок
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В Могилевской области произошло второе происшествие с плитой в неэксплуатируемом здании: мужчина попытался разобрать конструкцию, плита упала и придавила ему...
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