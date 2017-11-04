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Видеофакт: детеныш росомахи появился в зоопарке Новосибирска

04.11.2017 21:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В зверинец, находящийся в Чите, детеныша подкинули неизвестные еще весной, положив его в коробку из-под апельсинов.

Тогда малыш, которого назвали Нор, был очень слаб, сотрудники зоопарка его выкормили, и сейчас он уже окреп и подрос.

Специалисты отмечают, что Нор прекрасно чувствует себя на новом месте жительства, подружился с другими обитателями зоопарка и осваивает новый вольер, который был приготовлен для него.

 
 
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Молодого самца росомахи привезли в зоопарк Новосибирска из Читы в конце октября. Смотрите на видео, как осваивается хищник в неволе.

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