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Видеофакт: детеныш росомахи появился в зоопарке Новосибирска
04.11.2017 21:30 — Разное | Sputnik Беларусь
В зверинец, находящийся в Чите, детеныша подкинули неизвестные еще весной, положив его в коробку из-под апельсинов.
Тогда малыш, которого назвали Нор, был очень слаб, сотрудники зоопарка его выкормили, и сейчас он уже окреп и подрос.
Специалисты отмечают, что Нор прекрасно чувствует себя на новом месте жительства, подружился с другими обитателями зоопарка и осваивает новый вольер, который был приготовлен для него.
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Молодого самца росомахи привезли в зоопарк Новосибирска из Читы в конце октября. Смотрите на видео, как осваивается хищник в неволе.
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