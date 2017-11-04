Видеофакт: детеныш росомахи появился в зоопарке Новосибирска

В зверинец, находящийся в Чите, детеныша подкинули неизвестные еще весной, положив его в коробку из-под апельсинов.

Тогда малыш, которого назвали Нор, был очень слаб, сотрудники зоопарка его выкормили, и сейчас он уже окреп и подрос.

Специалисты отмечают, что Нор прекрасно чувствует себя на новом месте жительства, подружился с другими обитателями зоопарка и осваивает новый вольер, который был приготовлен для него.