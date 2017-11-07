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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту смерти ребенка при обрушении дома в Могилеве возбуждено еще одно уголовное дело , сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

УСК по Могилевской области продолжает расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему в результате обрушения перекрытия на незавершенном объекте. "Сегодня следствием дополнительно возбуждено еще одно уголовное дело по факту служебной халатности - ст.428 УК Беларуси. Дело возбуждено в отношении должностных лиц управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского горисполкома в связи с невыполнением требований законодательства, которые регламентируют порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений, что впоследствии повлекло по неосторожности смерть ребенка и иные тяжкие последствия", - проинформировала Юлия Гончарова.

Следователи изъяли документацию по поводу выделения земельного участка, проектирования строительства и иные документы в Могилевском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру и в Могилевском горисполкоме, сейчас идет ее анализ. С учетом полученной информации проводятся допросы. Также назначена строительно-техническая экспертиза, производство которой поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз.

Для проведения экспертиз привлечены специализированные научные сотрудники Белорусско-Российского университета. На разрешение данных экспертных исследований следствием поставлены вопросы как о качестве произведенных строительных работ, так и об организационно-технических причинах трагедии.

В ходе расследования установлено, что Комитет государственного контроля Могилевской области еще в 2010 году провел проверку и вынес предписание о сносе незаконно построенных объектов по ул. Загородное шоссе, д.31. "На основании проверки были привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Могилевского горисполкома, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства, - рассказала Юлия Гончарова. - Предположительно, строительство велось некачественно - подручными средствами. Данный факт рассматривается в качестве одной из возможных причин обрушения".

Ранее по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления был задержан житель Могилева, который в 2008-2010 годах на указанном земельном участке без соответствующего разрешения стал самовольно строить дом. "Он был освобожден по истечении срока задержания в связи с отсутствием оснований для применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Он остается в статусе подозреваемого, в его отношении применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке", - сообщила Юлия Гончарова.

Расследование ранее возбужденного уголовного дела по ст. 144 УК Беларусь (причинение смерти по неосторожности) продолжается.

Как сообщалось, днем 1 ноября в Могилеве на ул.Загородное шоссе, д.31 под рухнувшей плитой в строящемся здании оказались зажаты двое мальчиков. Прибывшие спасатели извлекли двух детей. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть старшего мальчика, младший ребенок был доставлен в реанимацию.-0-