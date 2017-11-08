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ГАИ: в Березовском районе пешеход без фликера погиб под колесами фуры

09.11.2017 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Трагедия произошла около 2 часов ночи 9 ноября 2017 на трассе М-1/Е-30 Брест — Минск — граница Российской Федерации. По предварительной информации ГАИ, 44-летний житель Березы на большегрузном автомобиле "Вольво" в составе с полуприцепом "Шмитц" двигался по трассе в направлении столицы.

ГАИ: в Березовском районе пешеход без фликера погиб под колесами фуры
© Фото: Госкомитет судебных экспертиз
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"На 117-м километре трассы вблизи кафе "Етвязь" в Березовском районе водитель совершил наезд на 33-летнего жителя города Береза, который находился на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте", — рассказал Мегель.

Сейчас по факту смертельного наезда сотрудники Госавтоинспекции проводятся проверку. Уже установлено, что пешеход не был обозначен световозвращающим элементом.

"К сожалению, не все пешеходы в темное время суток ведут себя сознательно и используют световозвращающие элементы, чтобы водители могли их заметить в темное время суток", —отметил представитель ГАИ.

Комментарий старшего инспектора отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома Руслана Мегеля слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома Руслан Мегель сообщил радио Sputnik Беларусь подробности смертельной аварии в...

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