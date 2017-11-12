Белоруски заняли второе место в Кубке Федерации

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Белорусские теннисистки уступили американкам в финале проходившего в Минске Кубка Федерации команде со счетом 2:3.

До проведения в воскресенье парной встречи счет в противостоянии команд Беларуси и США был 2:2. Все решил исход встречи Коко Вандевеге и Шелби Роджерс, сыгравших против наших Александры Саснович и Арины Соболенко. Парная игра продолжалась 1 час 51 минуту. Все решил тай-брейк. Американски Вандевеге и Роджерс были чуть точнее и удачливее белорусок, переиграв их в последнем сете 7:3.

Как сообщил накануне заключительного поединка Александр Лукашенко на встрече с международными теннисными функционерами, проведение в Минске финала Кубка Федерации даст хороший толчок развитию тенниса в Беларуси и станет хорошим стимулом для подрастающих теннисистов. "Да и наша команда еще совсем молодая, неопытная, поэтому это тоже опыт", - заметил Александр Лукашенко.