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Корь: симптомы и профилактика одной из самых заразных болезней

14.11.2017 16:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Корь относится к крайне заразным вирусным инфекциям. Если человек ранее не болел корью или не был привит от нее, вероятность заразиться при контакте с больным практически стопроцентная.
Причины заболевания, симптомы и профилактика кори – в инфографике наших коллег из Sputnik Кыргызстан.
 
 
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В странах Европе в последнее время наблюдается массовая вспышка кори. Симптомы и профилактика кори – в инфографике Sputnik.

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