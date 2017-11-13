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Корь: симптомы и профилактика одной из самых заразных болезней
14.11.2017 16:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Корь относится к крайне заразным вирусным инфекциям. Если человек ранее не болел корью или не был привит от нее, вероятность заразиться при контакте с больным практически стопроцентная.
Причины заболевания, симптомы и профилактика кори – в инфографике наших коллег из
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В странах Европе в последнее время наблюдается массовая вспышка кори. Симптомы и профилактика кори – в инфографике Sputnik.
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