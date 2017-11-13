Корь: симптомы и профилактика одной из самых заразных болезней

Корь относится к крайне заразным вирусным инфекциям. Если человек ранее не болел корью или не был привит от нее, вероятность заразиться при контакте с больным практически стопроцентная.

Sputnik Кыргызстан .

Причины заболевания, симптомы и профилактика кори – в инфографике наших коллег из